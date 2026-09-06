Bahçeli’nin seçim sistemi çıkışının perde arkası: Muhalefetin işbirliği seçenekleri hedefte

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin korunmasını savunurken seçim sistemi ile Siyasi Partiler Yasası’nın yeniden düzenlenmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarının perde arkasında, seçim ittifaklarının yeniden biçimlendirilmesine yönelik hazırlıkların bulunduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre MHP, yürütme yetkisinin cumhurbaşkanında toplandığı mevcut sistemin değiştirilmesine sıcak bakmıyor. Buna karşılık seçim mevzuatının, siyaseti iki ana blok çevresinde şekillendirecek biçimde yeniden düzenlenmesini istiyor.

Kulislerde konuşulan formüle göre resmi seçim ittifakları devam edecek ancak partilerin ittifak dışında geliştirebildikleri ortak liste, çatı parti ya da bölgesel seçim işbirlikleri daha sıkı kurallara bağlanabilecek.

Ortak listeye üyelik şartı gündemde

Tartışılan başlıklardan biri, farklı siyasi partilere üye kişilerin başka bir partinin listesinden milletvekili adayı olabilmesi.

Mevcut sistemde siyasi partiler, kendi üyeleri olmayan kişileri de aday gösterebiliyor. Bu yöntem özellikle küçük partilerin daha yüksek oy alan partilerin listelerinden seçime girmesine olanak sağlıyor.

İktidar kulislerinde bu yöntemin sınırlandırılması amacıyla adaylara belirli bir süre ilgili partiye üye olma şartı getirilmesi, ortak listelerin resmi bir seçim işbirliği olarak kabul edilmesi ya da seçim sonrasında milletvekillerinin parti değiştirmesine yeni sınırlamalar getirilmesi seçeneklerinin tartışıldığı belirtiliyor.

Böyle bir değişikliğin, muhalefet partilerinin seçimlere tek listeyle girme formüllerini doğrudan zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

Milletvekili transferine de sınırlama gelebilir

Siyasi Partiler Yasası’nda yapılması gündeme gelebilecek değişikliklerin Meclis’te grup kurma ve milletvekili transferlerini de kapsayabileceği belirtiliyor.

İktidar cephesinde, bir partinin seçimlere katılma yeterliliğini başka partilerden yapılan milletvekili transferleri ya da sonradan oluşturulan Meclis grupları aracılığıyla elde etmesinin önüne geçecek düzenlemelerin yeniden gündeme getirilebileceği aktarılıyor.

Partilerin teşkilatlanma şartlarının ağırlaştırılması, kongrelerini tamamlama sürelerinin değiştirilmesi ve seçimlere girebilmek için karşılanması gereken örgütlenme koşullarının artırılması da tartışılan seçenekler arasında.

Söz konusu düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde özellikle yeni kurulan ve ülke genelinde örgütlenmesini henüz tamamlamayan partilerin seçimlere katılması zorlaşabilir.

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Dar ya da daraltılmış bölge de masada

Seçim sistemine ilişkin bir diğer tartışmanın milletvekillerinin seçim çevrelerine göre dağılımı olduğu belirtiliyor.

İktidar cephesinde dar veya daraltılmış seçim çevresi modellerinin, seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayılarının değiştirilmesinin ve ittifak oylarının milletvekili dağılımına etkisinin yeniden ele alınabileceği öne sürülüyor.

Mevcut sistemde bir ittifak içerisinde yer almak partilere seçim barajı bakımından avantaj sağlarken, milletvekili dağılımı her partinin seçim çevresinde aldığı oy üzerinden ayrı ayrı hesaplanıyor.

Bu nedenle seçim sisteminde yapılacak değişikliklerin yalnızca muhalefeti değil, Cumhur İttifakı içerisinde AKP ile MHP arasındaki milletvekili dağılımını da etkileyebileceği belirtiliyor.

Muhalefetin seçim formülleri izleniyor

Kulis bilgilerine göre Bahçeli’nin çıkışı, muhalefet partileri arasında yürütülen ortak aday ve seçim işbirliği tartışmalarından bağımsız değil.

İktidarın, muhalefet partilerinin resmi bir ittifak kurmadan tek liste, çatı parti ya da seçim bölgelerine göre farklı işbirliği modelleri geliştirmesinin önüne geçecek kuralları seçimden önce oluşturmak istediği öne sürülüyor.

Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı’nın mevcut yapısı korunurken, muhalefetin seçim döneminde kullanabileceği daha esnek işbirliği yöntemlerinin sınırlandırılması hedefleniyor.

Bahçeli, 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “ruhuna uygun” biçimde siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemişti.

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