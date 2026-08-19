Bahçeli'den 'siyasi partiler ve seçim sistemi yeniden düzenlenmeli' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2017'de parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir" dedi.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli ayrıca Yeni Parti’ye dair “süreç” eleştirisinde de bulundu.

İktidarın adına “Terörsüz Türkiye” dediği süreç kapsamında Meclis’e getirilen çerçeve yasaya Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel “evet” diyeceklerini açıklamış ancak Yeni Partili 91 milletvekilinin 35'i kabul, 54'ü ret oyu verirken 2 milletvekili ise oylamaya katılmamıştı.

Bahçeli arzu ettikleri güçlü siyasi kurumsallaşmanın Yeni Parti’de oluşturulamadığını savundu.

MHP Genel Başkanı "'Terörsüz Türkiye' gibi Türkiye’nin en önemli meselesine bakışta bir ilkenin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın 'YENİ Parti'de henüz temin edilemediğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

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