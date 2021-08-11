Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım hakkında uzaklaştırma kararı

Şule Çet cinayeti davasında Çet ailesinin avukatlığını yapan, başka bazı kadına yönelik şiddet davalarında da şiddete uğrayan kadınların tarafında avukatlık işleri alan Umur Yıldırım, zaman zaman "kadına yönelik şiddet davalarının avukatı" olarak tanımlansa da, bunun bir abartma olduğu söyleniyor özellikle bu davalarla ilgilenen kadın örgütlerine dönük tavırları nedeniyle eleştiriliyordu.

Dün hakkında ayrıldığı sevgilisi stajyer avukatı darp ettiği için için soruşturma başlatılan Umur Yıldırım için bugün 3 ay uzaklaştırma kararı alındı.