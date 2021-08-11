Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım hakkında uzaklaştırma kararı

Çet ailesinin avukatlığını yapıyordu ama kadın örgütlerine dönük tavrı eleştiri konusuydu. Yıldırım ayrıldığı sevgilisini darp ettiği için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alındı.

Haber Merkezi

Şule Çet cinayeti davasında Çet ailesinin avukatlığını yapan, başka bazı kadına yönelik şiddet davalarında da şiddete uğrayan kadınların tarafında avukatlık işleri alan Umur Yıldırım, zaman zaman "kadına yönelik şiddet davalarının avukatı" olarak tanımlansa da, bunun bir abartma olduğu söyleniyor özellikle bu davalarla ilgilenen kadın örgütlerine dönük tavırları nedeniyle eleştiriliyordu.

Dün hakkında ayrıldığı sevgilisi stajyer avukatı darp ettiği için için soruşturma başlatılan Umur Yıldırım için bugün 3 ay uzaklaştırma kararı alındı.

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Şule Çet davasının avukatına darp soruşturması