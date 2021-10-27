Çeşme’deki talan projesi için bilirkişi incelemesi yapıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen ve Yarımadanın yüzde 55'ini imara açacak olan projeye tepkiler sürüyor.

Talan projesine karşı meslek kuruluşları ve dernekler ile hukukçuların açtığı dava sonucu Danıştay bilirkişi incelemesine karar vermişti. Proje nedeniyle bugün bilirkişi incelemesi yapıldı.

Yarımadaya sahip çıkıyoruz" yazılı pankartlar taşıyan yurttaşlar, Çeşme Adliyesi önünde toplandı. Buradaki açıklama sonrasında keşif Alaçatı Sulak Alanında başladı.



Davacı kurum ve yurttaşlar eşliğinde mahkeme ve bilirkişi heyeti Çeşme Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanın tamamını yerinde gördü.



Davacı taraflar keşif esnasında alanın doğal niteliğini ve talan projesine ilişkin itirazlarını bilirkişi heyetine aktardı.



Uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucunda mahkemeye sunulacak bilirkişi raporu davanın seyrini belirleyecek.