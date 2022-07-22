'Çeşme'de neredeyse bütün kıyılar işgal altında'

İzmir'in Çeşme ilçesinde bölgedeki çevre sorunları masaya yatırıldı. "Çeşme Dayanışma Ağı"nın düzenlediği “Çevre Sorunlarımız ve Çeşme” adlı toplantı DEÜ’nün akademisyenlerinden Enver Yaser Küçükgil’in sunumuyla gerçekleştirildi.

Gündem Çeşme'den Selma Artar'ın haberine göre, toplantıda kıyı işgalleri, hızlı yapılaşma, Ege Denizi'nin her geçen gün kirletilmesi, balık çiftlikleri, MV Lady Tuna gemi kazasının Gerence Körfezi'nde yarattığı çevre felaketi, Çeşme’deki içme suyunun kapasite ve kalitesi gibi pek çok konu tartışıldı. Ayrıca “Çeşme Projesi” adı altında gerçekleştirilecek olan talanın Çeşme’de yaratacağı ekolojik zarara da dikkat çekildi.

'Kıyılara rahat rahat ulaşabiliyor muyuz?'

Enver Yaser Küçükgil konuşmasında şunları söyledi:

"Çeşme deyince hepimizin aklına denizi, kumsalı geliyor, peki bizler halk olarak rahat rahat bu kıyılara ulaşabiliyor muyuz? Çeşme’nin kıyı uzunluğu yaklaşık 133 km ve yaz nüfusu kış nüfusunun 30 katı. Neredeyse bütün kıyılar beach clublar tarafından işgal altında, halkın gireceği plajlar çok az ve çok kalabalık. Çeşme böyle giderse çok yakın bir gelecekte kirlenecek. Buranın börtü böceğinden tutun da su altına kadar bütün ekolojik yapısı ve doğal sistemi bozulmaya başladı bile.

'Müsilaj sorunu yaşanabilir'

Bundan 20 yıl önce Gerence Körfezi'nde dalış yaptığımda, özellikle mayıs ayında buraların su altında, rengarenk çiçekler açardı tıpkı tropik bölgelerdeki gibi. Şimdi dalış yaptığımda Çeşme’nin hiç bir kıyısında bunları göremediğim gibi denizin su altında, diplerde adeta soba borusunun külü gibi silkelenmiş siyahlıklarla kaplı bir yapı var ve bu yapı dokunduğunuz zaman sümüksü bir tabaka halinde bulunuyor. Hava koşullarında ve iklimde değişme olursa Ege ve Çeşme denizlerinde de Marmara denizlerindeki gibi bir müsilaj sorunu yaşanabilir çünkü hali hazırda bu yapı var maalesef.

'Su altı yaşamı tamamen yok olacak'

Çeşme’de yapılacak olan 'Çeşme Projesi'nde su yetmeyeceği için 'ters ozmozla' denizden su arıtacaklarmış. Bu ters ozmoz yöntemi ile denizden alıp arıttığın suyun ancak yarısını kullanabilirsiniz ve teknoloji çok çok pahalı ve bizim gibi ülkelerde henüz bu teknoloji kullanılmıyor, zaten dünya da çok tercih edilmiyor. Sebebine gelince, arıttığımız suyun yarısını yani kullanamadığımız yüzde 50’lik kısmını, tuzluluk oranı 2 katına çıkmış olarak tekrar denize bırakılıyor. Buradaki tuzluluk oranı artmış olduğundan denizdeki ekosistemi bozacak ve su altı yaşamına zarar verecektir. Bu sistem böyle devam ettilerse çok değil 3 yıl gibi bir süre içinde de su altı yaşamı tamamen yok olacaktır.”