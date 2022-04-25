Çeşme Projesi'ne karşı dayanışma büyüyor

Toplantıda TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinden Zafer Mutluer ile Sosyolog, Akademisyen, Çevreci Engin Önen konuşmacı olarak yer alırken, STK temsilcileri, bazı siyasi parti temsilcileri ve mahalle temsilcileri de katılım sağladı.

Gündem Çeşme'den Selma Artar'ın haberine göre, toplantının moderatörlüğünü Serhat Gökdoğan yaptı. Gökdoğan toplantıya, “Amacımız mahalle mahalle dolaşarak bu projenin, iktidarın bir talan projesi olduğunu anlatmak ve tabandan gelecek olan mücadele hakkını örgütlemek. Çünkü Ekoloji mücadelesi veriyorsanız aynı zamanda düzene karşı da mücadele veriyorsunuz. İktidar Çeşme projesi önündeki engelleri teker teker yıkarak geliyor. Sit derecelerini düşürürken, kıyı kenar çizgilerini de belli alanlarda değiştiriyor. Bizler davaları kazansak bile mahkeme kararları uygulanmamakta bunu daha önce RES’lerde gördük. Türkiye’de dava kazanmak pek bir anlam ifade etmiyor” sözleriyle başladı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinden Zafer Mutluer ise, Çeşme Projesi’nin sürecini, bu süreçte neler yapıldığını ve önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla ortaya koyarken, “Bu proje hayata geçirilecekse yakında bizim önümüze 1/1000 ölçekli planda, tarım alanı ve orman alanı değişikliği, 1/ 5000 ölçekli planda ise yeni imar planları gelecek. Bizler bu süreçlerde itiraz edebilir, dava açabiliriz. Çünkü iktidar, alınan mahkeme kararlarını görmezden gelerek, yeni idari işlemlerle bu projeyi devam ettirmek isteyecektir. Biz bunları daha önce Çeşme’de maden ocaklarında ve RES’lerde gördük. Belediyeler de görevini yapmadı, görmezden geldi ve bu projeler devam etti. Eğer bizler toplum olarak, halk olarak tepkimizi koyarsak Çeşme Proje’nin iptal edilmesine büyük katkı olacaktır” dedi.

Bir diğer konuşmacı Sosyolog, Akademisyen, Çevreci Engin Önen ise, “Kapitalizm; gölgesini satamadığı ağacı keser. Bu ideolojinin temelinde ‘değer’ olarak görülen şey ‘piyasa değeridir’, Güneşin bir değeri yoktur, enerjiye dönüşüp para getirmezse, rüzgarın bir değeri yoktur enerjiye dönüşüp para getirmezse, denizin bir değeri yoktur, caretta carettaların hiç önemi yok, leylekler lüzumsuzdur. Meralar, koyun/keçinin otladığı yerlerdir sadece. Kapitalizm, üretimden çok tüketimi empoze ediyor. Sermaye ise kar peşinde. Çeşme Projesi, yarımadanın hassasiyetleri bakımından düşünüldüğünde, çılgınca bir şey. Çeşme’nin su kaynakları, alt yapısı, doğal yaşam alanları bakımından sürdürülemez. Dünya üzerinde artık “sürdürülebilirlik” diye bir kavram gelişti. Bu kavram kapsamında, Uluslararası sözleşmeler imzalandı, Çevre Müdürlükleri, İklim Bakanlıkları kuruldu ve bir takım standartlar getirildi. Fakat Dünya’da en çokta Türkiye’de, Çevre Müdürlükleri pek çok davaya konu oluyor ve haklarında açılan davaların çoğunu kaybediyorlar" diye konuştu.

Çeşme Dayanışma Ağının, belli aralıklarla farklı mahallelerde gerçekleştirmeyi düşündüğü bu toplantılar, Çeşme halkının soru, görüş ve önerileriyle yani ortak akıl ile büyümeye devam ediyor.