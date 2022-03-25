Çeşme Projesi'ne tepki: 'Yarımada parsel parsel talan edilecek'

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan Çeşme Projesi’ne ilişkin Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde basın açıklamasında bulundu.
Basın açıklaması metnini TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Sekreteri Zafer Mutluer okudu.
"Çeşme ilçesi, sermaye ve merkezi-yerel yönetimlerin çabasıyla kendi deyimleriyle parsel parsel ihale edilmek isteniyor" diyen Mutluer, "Kuşkusuz bu ihtiyacın toplumun ve doğanın ortak yararıyla en ufak bir ilişkisi bulunmuyor. Yıllardır 'Alaçatı Sulak' alanını yok etmeye çalışanların hemen yanı başında farklı bir şey yapacağına inanmamızı mı bekliyorlar? Evet şunu çok iyi biliyoruz; bütün kente beton döksek yine de gözü doymak bilmeyen bir akıl ile karşı karşıyayız!" ifadesini kullandı.
Açıklama şöyle: