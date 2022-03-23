Çeşme'de 'kanal' projesi iptal: Bakan Ersoy talanın diğer ayrıntılarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çeşme Projesi" olarak bilinen "Ege Turizm Merkezi Çeşme Etabı" hakkındaki detaylı planları açıkladı.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun habere göre, İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de katıldı. Detaylarda Kanal İstanbul benzeri olan Çeşme'deki projenin iptal edilerek planlamadan çıkarıldığı görüldü.

Yapılanma ve doğa tahribatı yaratacağı gerekçesi ile meslek odaları ve çevreci sivil toplum örgütlerinin karşı çıkarak iptal davası açtığı projeye ilişkin Bakan Ersoy başka bilgiler de verdi.

'Atatürk'ün 1937'de tasarladığı İdeal Cumhuriyet Köyü yer alacak'

12 bin hektarlık bir alanı kapsayan Çeşme Projesi'nin hazırlıkları 2019 yılının ilk aylarında başlamıştı. Ersoy; “Farklı ölçek ve konseptte turizm tesislerinin, butik otellerin, üniversitelerin, kültür sanat faaliyetleri için etkinlik mekanlarının bulunduğu Çeşme Projesi'nin kalbinde Atatürk'ün 1937 yılında tasarlamış olduğu İdeal Cumhuriyet Köyü yer alacak. Cumhuriyet Köyü ayrıca, Anadolu topraklarının sahip olduğu hoşgörü anlayışıyla semavi dinleri kucaklayan Dinler Bahçesi'ne de ev sahipliği yapacak. Bu bahçenin, Mevlana'nın İslam felsefesini, Yunus'un yürekten gelen sözleriyle dünyaya anlatmasını amaçlıyoruz” dedi.

Temalı köyler, golf sahaları, üniversiteler...

Spor ve fuar alanları, gastronomi, sağlık, ekoloji, sanat gibi farklı temalara odaklanan farklı köyler oluşturulacağını belirten Ersoy, "Dünyada il olarak Hayvan Köyü de yapılacak. Bu köyde hayvan hastanesi, hayvan oteli, hayvan mezarlığı de yer alacak" diye konuştu.

Büyük bir kütüphane ile Ege Bölgesi'nin en büyük müzesinin inşa edileceği öne sürülen toplantıda, film platosu ve amfi tiyatro yapılacağı da duyuruldu. Ayrıca bölgede 180 tenis kortu ve golf sahaları ile üç üniversite açılması da planlanıyor.

Yarımada'ya dönüşü olmayan bir zarar verecek

'Çeşme Projesi' adıyla başlatılmak istenen talana daha önce dikkat çeken siyasi parti, oda ve dernekler, söz konusu projenin Yarımada'ya geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini açıklamıştı.

Karaburun, Seferihisar, Urla ve Güzelbahçe ilçelerinin de dahil olduğu tüm yarımadayı kapsayan proje ile verimli araziler ranta açılırken, sermayenin ele geçirdiği kıyılarda halkın o alanlara giriş hakkıysa imkansız hale gelecek.