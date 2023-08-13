Çeşme'de havlulu protesto: 'Sahiller halkındır'

Çeşme'de 6 sivil toplum kuruluşu ve platformun çağrısıyla bir araya gelen İzmirliler, sahillerin ücretli hale getirilmesini protesto etti.

Havlularıyla Azmak Koyu'nda toplanan grup, "Koylar halkındır halkın kalacak" yazılı dövizlerle sık sık "Denizler halkındır, sahiller halkındır" sloganları attı.

Duvar'da yer alan habere göre grup adına açıklama yapan Çeşme Çevre Platformu Başkanı Ahmet Güler, sahillerin ve denizin Anayasa'nın 46'ncı maddesine göre halka açık olduğunu kimsenin plajlara girişlerde "zorbalıkla" para alamayacağını vurguladı.

'Kanuni haklar birtakım haydutlar tarafından gasp ediliyor'

Anayasa'nın 56'ncı maddesine göre halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olduğunu ve halkın sağlıklı çevre için müdahale etme hakkının da bulunduğunu belirten Güler, "ne yazık ki kanuni hakların birtakım haydutlar tarafından gasp edildiğini" söyledi.

Güler, kanunları uygulaması gereken resmi makamlar ve yerel yönetimlerin bu konuda işletmelerin tarafını tuttuğunu ve halkın girişinin engellenmesine müdahale etmediklerini de belirtti.