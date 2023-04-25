Çeşme Kahve çalışanları mücadeleyi kazandı

İstanbul Beyoğlu'nda 12 Nisan günü Çeşme Kahve'de bir kadın çalışanın müdürü tarafından tacize uğramasının ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan çalışanlar, temsilcilerle yapılan görüşmelerin ardından haklarını alabilmek için bir eylem yapma kararı almışlardı.

16 Nisan günü gerçekleştirilen eylemde çalışanlar, işyerinde tacizci müdür olmaması, maaşların zamanında ve eksiksiz yatırılması; taciz, mobbing ve baskılar yüzünden işten ayrılmak zorunda kalan tüm çalışanların tazminatlarının ödenmesi talebinde bulunmuşlardı.

Eylemin ardından tacizci müdür işten çıkarıldı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın işyeri yönetimi ve avukatıyla yaptığı görüşmeler sonucunda, çalışanların eksik yatan maaşlarının ve tazminatlarının ödenmesi talepleri işyeri yönetimi tarafından kabul edildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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