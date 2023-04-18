Kafe çalışanları işyerinde tacize karşı eylem yaptı

İstanbul Beyoğlu Firuzağa’da bulunan Çeşme Kahve adlı işyerinde çalışanlar, tacize, mobbinge ve hak gasplarına karşı eylem yaptı.

12 Nisan günü işyerinde bir kadın çalışanın müdürü tarafından tacize uğramasının ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan çalışanlar, temsilcilerle görüşmenin ardından hakları için bir eylem yapma kararı aldı.

İşe girişte anlaşılandan daha düşük ücretlere çalıştırılan, maaşları eksik ve gecikmeli yatan, tacize ve mobbinge uğrayan çalışanların tümü için yapılan eylemde aşağıdaki talepler dile getirildi:

İşyerinde tacizci müdür istemiyoruz

Maaşlarımız zamanında ve eksiksiz yatırılmasını istiyoruz

Taciz, mobbing ve baskılar yüzünden işten ayrılmak zorunda kalan tüm arkadaşlarımızın tazminatlarının ödenmesini istiyoruz

16 Nisan günü Çeşme Kahvesi önünde yapılan eylemde basın açıklamasını işyeri çalışanının okumasının ardından TKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Batur, tacizcilerin, mobbing uygulayanların, hak yiyenlerin köklerini kazıyacaklarını ilan etti.