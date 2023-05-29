Çeşitli ülkelerden Erdoğan'a tebrik mesajları geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazandı.

Birçok ülkenin devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve başbakanı, Erdoğan'ı tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Başbakanından tebrik

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Anavatan Türkiye'de yapılan seçim sonrası Sayın Erdoğan'ın başarısı aynı zamanda KKTC'deki iki devletli siyasetin de teyidi olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi" dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarı, seçim sonuçlarının Türk milleti için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğunu' ifade etti.

Şerif, 'Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu' öne sürdü.

Macaristan Başbakanı Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Erdoğan'ı tebrik etti.

Orban, "Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Libya Başbakanı Dibeybe

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi" değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim" cümleleriyle başladığı tebrik mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik ederek, "Şahsım ve Sırbistan halkı adına yeniden cumhurbaşkanı seçilmenizi gönülden kutlarım. Bu dönemde de ülkenizin gelişimi ve halkınızın iyiliği için çalışacağınıza eminim" cümlelerine yer verdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev

Erdoğan'ı tebrik eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 'seçmenlerin yüksek düzeyde katılımı ve ikinci tur oylama sonuçlarının, dost Türk halkının görevdeki Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü politika ve reform programını desteklediğinin açık bir göstergesi olduğunu' söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini kaydetti.

Arnavutluk Başbakanı Rama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook hesabından Türkçe ve Arnavutça paylaştığı kutlama mesajında, "Zaferiniz için tebrikler Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.

Kosova'dan tebrik

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe "Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin" ifadesini kullandı.

Osmani, mesajında "Bugünkü zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyoruz. Siz Türkiye'yi yeni başarılara yönlendirmeye devam ederken, mükemmel işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Kosova ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'daki ve bugün oy kullandığı anlarına ait fotoğraflara yer verdi.

Maduro, "Venezuela, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" mesajını paylaştı.

Taliban'ın geçici hükümetinin Başbakanı Ahund

Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund’un kutlama mesajını paylaştı.

Mesajında, Türkiye’yi "dost ve kardeş ülke" olarak tanımlayan Ahund, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı. Türk ve Afgan dostluğunun sürmesini arzuladığını ifade eden Ahund, Türkiye’nin dünyada ve bölgede özel bir yeri bulunduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı ve Başbakanından tebrik

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaptığı yazılı açıklamada, Türk halkına ve Erdoğan'a "Filistin halkı ve Filistin Devlet Başkanlığı" olarak "kardeşçe tebriklerini" gönderdiklerini aktararak, "Şundan eminiz ki Allah'ın izniyle gelişim yolunda devam edeceksiniz, Türkiye ve kardeş halkı için büyük başarılara imza atacaksınız" ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşananlar ciddi ve gerçek bir demokrasi şölenidir. Bu demokrasi Filistin için tam anlamıyla bir kazanımdır. Bu başarı, Türkiye'nin kalkınması yolunda elde edilen başarıların bir sonucudur" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı ve Başbakanından tebrik

Erdoğan'ı tebrik eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Türkiye ile Somali karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan uzun bir geçmişe sahip. İki ülke aynı zamanda güçlü bir ortaklığa da sahip" mesajını paylaştı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin liderliğine duyulan güvenden kaynaklandığını" belirterek, "İki kardeş ülke arasındaki bağların geliştiğini ve uluslarımızın refaha kavuştuğunu görmek için sabırsızlandıklarını" söyledi.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız" mesajını paylaştı.

Lübnan Başbakanı Mikati

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan haberde, "Mikati, Erdoğan'ı elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti" ifadesine yer verildi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yayımladı.

Paşinyan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” mesajına yer verdi.

Ukrayna'dan tebrik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından Erdoğan'ı tebrik etti.

Zelenskiy mesajında, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal da Twitter hesabından yayımladığı mesajla Erdoğan’ı tebrik etti.

Shmyhal mesajında, “Stratejik ortağımız Türkiye'yi seçimlerin tamamlanmasından dolayı tebrik ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostane ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilere saygı duyuyor, halklarımızın yararına ortak çıkar alanlarında daha fazla iş birliğini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi” ifadelerine yer verildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Erdoğan’a tebrik mesajında, “Dünya çapında takip edilen, çok zorlu bir mücadele ile elde edilen ikna edici zafer, Türk halkının güveninin en yüksek göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Sudani

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Twitter hesabından Erdoğan'a yönelik yayımladığı tebrik mesajında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, dost Türk milletinin güvenini kazanması ve seçimleri kazanmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. İki ülke Irak ve Türkiye'nin ilişkilerinde gelişme, dostluk ve yardımlaşmanın ilerlemesini temenni ederim" ifadelerine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Twitter hesabından Türkçe yaptığı paylaşımla Erdoğan’ı tebrik etti.

Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki zaferi için tebrik ediyorum. Birlikte çalışmaya devam ederek, Türkiye ile İsrail arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Almanya ve Türkiye yakın ortaklar ve müttefiklerdir, aynı zamanda güçlü sosyal ve ekonomik bağlara sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Şimdi ortak meselelerimizi yeni bir güçle ilerletmek istiyoruz" mesajına yer verdi.

Hollanda Başbakanı Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan "Yeniden Türkiye’nin Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda kendisine başarılar dilerim. Dost ve müttefiklerle birlikte Hollanda ve Türkiye ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı.

Brezilya Devlet Başkanı Silva

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Türk halkının en iyisi olması için size oldukça başarılı ve iyi bir yönetim diliyorum. Barış içinde küresel iş birliği, dünyada yoksulluk ve kalkınma ile mücadelede Brezilya'nın müttefikliğine güvenin” ifadelerini kullandı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Van der Bellen, "İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin ve çok taraflı alanda iş birliğimizin olumlu yönde gelişmesine özel önem vermeye devam edeceğim" mesajını paylaştı.

Belçika Başbakanı Croo

Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan'ı tebrik ederek, "Belçika ve Türkiye sağlam ortaklardır. Hem ikili hem de NATO düzeyinde istikrarlı bir Avrupa ve dünya için yakın bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajına yer verdi.

İngiltere Başbakanı Sunak

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı tebrik ederek, "NATO müttefikleri olarak ticaretin geliştirilmesinden güvenlik tehditleriyle mücadeleye kadar ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum, ülkesini daha fazla ileriye ve refaha taşımayı sürdürmesi için başarılar diliyorum. Kendisiyle stratejik ortaklığımızı pekiştirmek ve bölgede barış ve istikrar için çalışmayı istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kuveyt'ten tebrik

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdoğan'a başarı diledi ve iki dost ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha fazla ilerlemesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah da Erdoğan'a tebrik mesajı yollayarak, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. İtalya ve Türkiye, müttefikler ve Akdeniz'de ve dünyada önemli sorumluluklar paylaşmaktadır. Birlikte, halklarımız, büyüme ve küresel istikrar için daha fazlasını yapabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Norveç Başbakanı Store

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveç, Recep Tayip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor. Türkiye, Norveç için önemli bir dost, ortak ve NATO'da hayati bir müttefiktir" ifadelerini kullandı.

Store, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye ve derinleştirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. (AA)