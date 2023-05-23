Cerrahpaşa'da yemekhane krizi: Plastik kaplar, konserve gıdalar ve çadırda yenen yemekler...

Çeşitli ihmal ve tedbirsizliklerle gündeme gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yemekhane krizi yaşanıyor. Hastanede çalışan sağlık emekçileri ve öğrenim gören tıp öğrencileri durumdan şikayetçi.

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı binaları depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Öğrenci ve sağlık emekçilerinin kullandığı yemekhane binası da boşaltılan binalar arasında yer aldı.

Plastik kaplar, konserve gıdalar ve çadırda yenen yemekler...

Dekanlık yemekhane ihtiyacına karşılık sağlıklı bir çözüm üretmedi. Bu süreçte yemekler plastik kaplarda servis edilmeye başlandı, yemek açığı konserve gıda ile kapatılmaya çalışıldı ve yemek alanı için çadır kuruldu.

Yemeklerin uzun süre boyunca plastik kaplarda beklediği belirtilirken, yemeklerin uzun süre boyunca plastiğe temas etmesinin ne kadar sağlıklı olduğu kafalarda soru işareti yarattı. Çıkarılan yemek miktarı yetersiz olduğundan dolayı birçok öğrenciye yemek kalmadığı aktarıldı. Kendisine yemek kalmayan öğrencilere ise konserve ürünler verildiği bildirildi.

Yemekhane görevi görmesi için kurulan çadırın, öğrenci sayısını karşılamadığı ve öğrencilerin kendileri için ayrılmış ortak alanlarda yemek yemeğe çalıştığı belirtildi. Öğrencilerin bulduğu bu çarenin ise yer sorununu yine de çözmediği aktarıldı.

Birçok öğrenci rahatsızlandı

Tüm bu olayların ve uzun süredir mevcut olan sorunların üzerine 18 Mayıs 2023’te akşam yemeğinden sonra birçok öğrenci rahatsızlandı ve bu da akla zehirlenme şüphesini getirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri bir an önce yemekhane sorununun çözülmesini talep etti.