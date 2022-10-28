Ceren Damar Şenel'in katilinin babasına 8 yıl hapis istemiyle dava

Ankara Çankaya Üniversitesi'nde kendisini sınavda kopya çekerken yakalayan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i 2 Ocak 2019'da üniversitedeki yerleşkesindeki odasında öldüren Hasan İsmail Hikmet'in babası Ömer Hikmet hakkında, Şenel'in anne ve babasına ait kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şenel'i öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hasan İsmail Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Dava karara bağlandıktan sonra Damar ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle Hasan İsmail Hikmet’in dedesi İsmail Elçi ve ailenin avukatı Vahit Bıçak hakkında dava açılmıştı.

DHA'nın haberine göre bu kez sanığın babası Ömer Hikmet hakkında, Şenel’in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar’ın kimlik bilgilerinin sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Hikmet’in 'herkeseadalet01' rumuzlu Twitter hesabını kullanarak, Ocak 2020’de Mustafa Damar ve Feyzan Damar’a ait kişisel veri niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını görünür şekilde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yazılan şikayet dilekçelerini paylaşmak suretiyle "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu işlediği aktarıldı.

İddianame, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, sanık Ömer Hikmet hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.