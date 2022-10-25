Ceren Damar’ın katilinin avukatına zorla getirme kararı

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Şenel'in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar ile eşi Levent Şenel'in yanı sıra çok sayıda avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celsede olduğu gibi sanığın diş tedavisini gerekçe göstererek yine duruşmaya katılmadığını bildirdi.

Müşteki avukatlarının buna ilişkin beyanını alan heyet, ardından ara kararını açıkladı.

Diş tedavisinin randevulu olduğunu, duruşma saatine göre ayarlanabileceğini, bu nedenle sanığın mazeretinin kabul edilmediğini açıklayan heyet başkanı, Bıçak'ın bir sonraki celse duruşmaya zorla getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Ceren Damar'ın kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Bu eyleminden dolayı Hikmet'in, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2020'de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

İddianamede, Hikmet'i avukatlığını üstlenen Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca kullandığı bazı ifadelerle Mustafa ve Feyzan Damar'a hakaret, hayatını kaybeden Ceren Damar'ın ise "hatırasına hakaret" ettiği, bu nedenle cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'e verilen cezayı onamıştı.