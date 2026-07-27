Çerçeve yasada neler var: 'Geçici ve müstakil bir yasa olacak, genel af yok'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda "çözüm sürecinin" hukuki altyapısını oluşturacak yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılacağını duyurmuştu.

İktidar cephesinin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi beklenirken, çerçeve yasaya dair ayrıntılar da haberlere yansımaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, yazısında AKP iktidarının önümüzdeki hafta TBMM gündemine getirmeyi planladığı çerçeve yasa taslağının bazı detaylarını yazdı.

Selvi sekiz maddede elindeki bilgileri aktardı:

“Peki yasal düzenlemede neler yer alıyor? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un temasları, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları ve AK Parti ile İmralı heyeti arasında yapılan görüşmelerin ışığında yeni yasal düzenlemede neler yer alıyor sorusuna cevap aradım.

Yasa teklifinin 3 Ağustos Pazartesi günü Meclis’e sunulması bekleniyor. Yasa teklifi diğer partilerin de katılımıyla ortak teklif olarak Meclis’e gelecek. Yasa teklifi sadece AK Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulmayacak. AK Parti, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere Meclis Komisyonu’nda yer alan partilerin ortak teklifi olarak sunulması öngörülüyor. Yasa teklifinin 15 maddeden oluşması bekleniyor. Yasa geçici ve müstakil bir yasa olacak. Geçiş dönemi yasası olacak. Genel af olmayacak. Kişiye özel af olmayacak. Yasanın geçici, sınırlı ve süreli olması öngörülüyor. Yasal düzenlemenin ucu açık olmayacağı, 6 aylık bir süre ile sınırlı olacağı ifade ediliyor. Silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye girişini esas alan bir yasa olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yasa teklifinde örgütün silah bıraktığının ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizmanın bulunması gerektiğini söyledi. Yasanın MİT tarafından PKK’nın silah bıraktığının tespit ve teyidinin yapılmasından sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis raporunda yer aldığı şekilde silah bırakma süreciyle ilgili olarak 'Gözetleme ve Denetleme Mekanizması'nın kurulacağını, güvenlik birimlerinin belirli aralıklarla sahadaki gelişmeler hakkında Meclis’i bilgilendireceklerini söyledi. Yasal düzenleme polis ve askerlerimizi şehit edenleri kapsamıyor.”

Selvi bu yasanın bir ruhu olduğu ileri sürdü ve “Bu yasal düzenlemenin arkasında Türkiye’nin gelecek perspektifi yatıyor. Türkiye, bölgenin amiral gemisi olan bir ülke. Biz, bir imparatorluk bakiyesiyiz. Eğer bir 50 yıllık sorunu çözmeyi başarırsak başka bir Türkiye ve başka bir Ortadoğu olacak” dedi.

Ayrıca Selvi düzenlemenin 1925 yılında çıkarılan “Şeyh Said Yasası”na benzetildiğini de öne sürdü.

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