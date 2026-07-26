Bakırhan'dan ‘çerçeve yasa’ açıklaması: ‘Gelmek isteyen hiç kimseyi dışarıda bırakmamalıdır’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mersin İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın bu hafta TBMM'ye sunulmasını beklediklerini belirtti.

Bir aksilik çıkmazsa çerçeve yasanın en kısa sürede Meclis'e geleceğini ifade eden Bakırhan “Bu yasayı küçümsememek gerekiyor. Bu yasa 50 yıllık acının, kanın, çatışmanın ve şiddetin ortadan kalkarak Kürt meselesinin demokratik ve hukuk zemine geçmesini sağlayacak bir yasadır. Kürt meselesini şiddet zemininden alarak diyalog ve müzakereyle çözümünü sağlayacak bir süreç içindeyiz” dedi.

Meclis'e gelecek yasanın kategorik ayrımlar yapmaması gerektiğini savunan Bakırhan, “Meclise gelecek olan yasanın kategorik ayrımlar yapmaması gerekiyor. Yüreğinde ve aklında barışa inanan ve barışa gelmek isteyen hiç kimseye o yasa kapıları kapatmamalıdır. Yönetici, şuraya bulaşmış, buraya bulaşmamış ayrımı yapmamalıdır bu yasa. Yasa gelmek isteyen hiç kimseyi dışarıda bırakmamalıdır. Yarım bir yasa değil, tam bir yasa olmalıdır” diye konuştu.

Yasanın Abdullah Öcalan’ın koşullarını iyileştirmesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, yasayla eşzamanlı DEM Partili belediyelerdeki kayyım uygulamalarının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

'Bu yasa her şey değil ama çok önemli bir aşama'

Parti olarak sürecin önünü tıkayan değil, sürecin önünü açan rol ve misyon üstleneceklerini ifade eden Bakırhan, Kürtlerin anadil ve kültür taleplerini sokakta ve Meclis'te dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakırhan “Bir yasayla Kürtlerin, ezilenlerin bütün taleplerini karşılayamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Bu yasa bir başlangıç olacak. Bu yasa bir kapı aralayacak. Dilimiz için, kimliğimiz için, insanca yaşam için, ekonomide adalet için, gençlerimizin kendi yurtlarında aş bulmaları için bir kapı aralayacaktır. Bu yasayla birlikte ne gerilla anneleri ağlayacak ne asker anneleri ağlayacaktır. Gerilla ve asker anneleri sabah ağlayarak uyanmayacaktır. Bu yasa insanların sabah ağlayarak uyanmadıkları bir kapıyı aralayacaktır. Onun için bu yasa her şey değil ama çok önemli bir aşamadır” ifadelerini kullandı.

“Bu süreci istemeyenler de var. Kandan beslenenler de var. Üç beş oy uğruna 'Türk ve Kürt gençleri kavga etsin, yaşamını yitirsin' diyenler var" diyen Bakırhan "Onlara vereceğimiz cevap öfke değil, sükunetimiz olacak, tereddüt değil kararlılığımız olacak. Provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz. Bu kez onurlu bir barışın olması için el birliğiyle omuz omuza vererek, bu topraklarda hem barışı, hem ekonomide adaleti hem de her kimliğin, dilin ve inancın özgürce yaşadığı bir Türkiye’yi mutlaka yaratacağız” diye konuştu.

“Bu yasa olur mu, bu yasadan ne kazandık demeyin” ifadelerini kullanan Bakırhan “Kürdü inkar eden, Kürt yoktur diyen zihniyet Kürtle masaya oturmuştur, bundan daha büyük kazanç olabilir mi? Masa kurulsa dahi masadan demokratik haklarımızla kalkabilmek için daha güçlü mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

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