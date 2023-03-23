Cengiz ve Kolin'in şirketi 50 lira için vatandaşa dava açtı

Isparta’da geçen yıl Şubat ve Mart aylarında günlerce süren ve halkı karanlık ile soğuğa teslim eden elektrik kesintilerinin ardından Cengiz Holding ve Kolin İnşaat'a ait elektrik dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ) gerekli yatırımları yapmadığı için eleştirildi.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre, şirketin şimdi de 50 TL uzun süreli kesinti tazminatı ödememek için dava açtığı ortaya çıktı.

50 TL davası

Isparta’da günlerce süren elektrik kesintilerinin ardından kentte yaşayan Süleyman Kırkıcı, Isparta İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvurdu. Kırkıcı başvurusunda, soğuk havada ailesiyle beraber kombiden yararlanamadığını ve olumsuz etkilenen sağlık durumu için 250 TL manevi tazminat ödenmesini istedi. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintisinin süresinin ilgili yönetmeliğe göre hesaplanarak tarafına ödenmesini ve arızalanan bulaşık makinesinin tamiri için ödediği 1900 TL’nin kendisine ödenmesini talep etti.

Tüketici Hakem Heyeti ise başvuruyu kısmen kabul ederek 48 saatlik eşik sürenin aşıldığını ve uzun süreli kesinti tazminatı olarak tüketiciye 50 TL ödenmesine karar verdi. Öte yandan EPDK tüketici portalı üzerinden müvekkile ulaşan davacı şirketin bulaşık makinesi tamiri için talep edilen ücreti ödediği öğrenildi.

Cengiz Holding ve Kolin İnşaat ise 50 TL'nin peşine düştü

Elektrik dağıtım şirketi ise konuyu yargıya taşıyarak tazminat talep eden Süleyman Kırkıcı’ya dava açtı. Şirket tarafından Isparta Tüketici Mahkemesi’ne gönderilen dava dilekçesinde ödenmesine karar verilen 50 TL’ye itiraz etti. Dilekçede, 2022 yılının Şubat ayında söz konusu taşınmazda uzun süreli kesinti tazminatına sebebiyet verecek bir durum olmadığı ve kesintinin 10 saati aşmadığı iddia edildi.

Dilekçede ayrıca, hakem heyetinin hiç bir inceleme yapmaksızın sadece başvurucunun beyanına dayanarak uzun süreli kesinti tazminatının kabulüne karar verdiği ifade edildi ve uzun süreli kesinti tazminatının oluşmadığı, bu durumun müvekkil şirket tarafından sunulan delillerle de açıkça görüldüğü belirtildi. Şirketin gönderdiği dava dilekçesi kabul edilirken, Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan dava 23 Mart’ta görülecek.