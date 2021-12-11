Cengiz-Kalyon-Kolin ortaklığındaki metro inşaatında işçiler yemekten zehirlendi

AKP'li yandaşlar Cengiz-Kalyon-Kolin ortaklığında yapılan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu işçileri zehirlendi.

Dün yedikleri öğlen yemeğinin ardından yaklaşık 150 işçi rahatsızlandı.

soL'un edindiği bilgiye göre 20 işçi hâlâ hastanede tedavi görüyor.

Tahtakuruları, kötü çalışma koşulları, iş kazaları...

Arnavutköy'de Halkalı- İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesi daha önce de iş kazaları ve kötü çalışma koşullarıyla gündeme gelmişti.

İşçiler soL'a işçiler "Açılış için acele ediyorlar, tahtakurularından geceleri uyuyamıyoruz. Çamur içindeyiz" demişti. Geceleri uyuyamadıklarını belirten işçiler, güvenlik önlemleri ve çalışma koşullarıyla kimsenin ilgilenmediğini söylemişti.