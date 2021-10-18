Cengiz İnşaat'ın yargılandığı davadan bilirkişi çekildi

Gümüşhane'de 2017 yılında Cengiz İnşaat'ın ihalesini aldığı inşaattan düşen kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu'nun ölümüyle ilgili davada bilirkişi, raporunu hazırlamadan davadan çekildi.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, Gümüşhane Üniversitesi gıda mühendisliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, 2017 yılında öğrenci yurduna giderken üzerine bir metrelik kaya parçası düştü. Bağlarbaşı Mahallesindeki olayda kayanın 200 metre yukarıdaki yamaçtan yuvarlandığı ortaya çıktı. Cengiz İnşaat tarafından yapılan Gümüşhane Devlet Hastanesi inşaatında çalışan iş makinesinin kayayı aşağı kaçırarak kazaya neden olduğu ileri sürüldü. Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesinde inşaat mühendisi Hamdi Tarık Eyüboğlu, inşaat teknikeri Murat Durmuş, iş güvenliği uzmanı İlter Özgür ve kepçe operatörü Beytullah Şayık hakkında taksirle adam öldürmek suçuyla dava açıldı.

İlk bilirkişi raporuna dayanarak Cengiz İnşaat'ın asli kusurlu olduğuna işaret edildi

Yaklaşık 5 yıldır süren davada sanıklar aşağıya kaya kaçırmadıklarını düşen kaya parçalarının ise farklı bir bölgeden doğal nedenlerle düştüğünü belirtti. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise düşen kaya parçalarının inşaat çalışmaları nedeniyle yamaçtan yuvarlandığı ifade edildi. Savcılık bilirkişi raporuna atıfta bulunarak yüklenici Cengiz İnşaatın asli kusurlu olduğunu işaret etti. Buna karşın firma avukatları bilirkişi raporuna itiraz ederek ikinci bir bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Mahkeme geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yeniden bilirkişi oluşturulması için karar verdi.

İkinci bilirkişi bir yıl sonra çekildi

İkinci kez görevlendirilen bilirkişi dosyaya ilişkin raporunu hazırlamadan ve görevlendirmenin üzerinden bir yıl geçtikten sonra dosyadan çekildi. Bilirkişi atanan inşaat mühendisi Mahir Alp Yücesan mahkemeye 17 Haziran 2021 tarihinde verdiği dilekçesinde işlerinin yoğunluğunu gerekçe gösterdi, bilgisi dışında atandığını belirterek görevinden çekildiğini belirtti. Bilirkişinin görevden çekilmesi adalet arayan aileyi isyan ettirdi.

'Ailenin adalet çabasıyla dalga geçilmiştir'

Avukat Müjdat İlhan Sözcü'ye yaptığı açıklamada; “Bilirkişinin iş yoğunluğu varsa bunu bağlı bulunduğu kuruma, görev veren mahkemeye bildirmesi ya da anında iade etmesi gerekiyor. Kendisi bir yıldan fazla süre bilirkişi raporuna bağlı olan dosyayı bekletmiş. Gencecik bir üniversite öğrencisinin ailesinin adalet yerini bulsun diye gösterdiği çaba ile adeta dalga geçilmiştir. Bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bilirkişinin böyle bir tasarrufta bulunmasını daha soruşturma aşamasında yaşanan güçlüklerle bağdaştırdığımızda bu inşaatın şantiye sahibi Cengiz İnşaatın olmasının da bizce etkisi var. Çünkü birçok inşaatta da çeşitli zaman dilimlerinde Cengiz İnşaatın ölümlü iş kazalarına karıştığı biliniyor” diye konuştu.

Operatörün beyanı önlem alınmadığını ortaya koyuyor

Yapılan çalışmanın tedbirsiz, dikkatsiz ve özensiz bir çalışma olduğunu, çalışanların ifadelerinden bu durumun rahatlıkla görülebildiğini söyleyen İlhan, “Kepçe operatörünün verdiği beyan var. ‘Aşağıda bir elemanın bulundurulması gerekiyordu ancak bulundurmadılar' diyor… Yani bu operatör önlem alınmadığı için taşın düştüğünü net bir şekilde söylüyor. İşyerinde gerekli özeni göstermeyen şantiye şefi ve inşaat sahibinin de sorumluluğu aşikâr. 4 yıldan fazla zaman geçti. Hâlâ sorumlular hakkında kusuru tespit edecek bir rapor dahi alınamadı. Şimdi yeniden bilirkişi görevlendirilecek. Bu karar 20 Aralık'ta İstanbul 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde verilecek. Oysa 21 Aralık'ta Gümüşhane'de duruşma var” ifadelerini kullandı.