Cengiz Holding'in taş ocağı heyelana sebep oldu: 'Sermayeye peşkeş çektiler bizi'

Cengiz Holding'in yapımına devam ettiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek amacıyla Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskincidere’de açtığı taş ocağında patlatılan dinamit, dün akşam saatlerinde bölgede küçük çaplı bir heyelan oluşturdu.

'Sermayeye peşkeş çektiler bizi'

Heyelan bölgesi yakınında yaşayan Dursun Baş isimli yurttaş yaşananlara şöyle tepki gösterdi:

"Her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Evlerin tam üzerinde olduğu için biraz daha etkisi fazla oldu birden bir kayma oldu. Tam şu gördüğünüz evlerin yukarısında dün patlatma oldu. Her gün yaşıyoruz artık bunlarla yaşamaya çalışıyoruz. Ne kadar mücadele ettiysek karşımızda biliyorsunuz hep kolluk güçleriyle karşı karşıyayız, şirketle bir karşılaşamadık zaten. Kolluk güçleri bunları korumaya devam ediyor. Sermayeye peşkeş çektiler bizi. Burada şu güzelim doğayı... Para için bu kadar hırs olmaz insanlarda. Bu kadar hırs olur mu? Gerçekten ben şurayı gördüğüm zaman utanıyorum. Ha adam vurmuşsun ha burayı katletmişsin ne farkı var? Her gün aynı şeyleri yaşayacağız ama sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.

'Eylem yaptığımızda kolluk kuvvetleri burada'

Özel güvenlikleri var ama biz herhangi bir eylem yaptığımızda kolluk kuvvetleri burada. Kolluk kuvvetleri hemen burada. Buradaki aileler tedirgin, bağa bahçeye çıkıyorlar, patlatma olduğu zaman korkuyorsun, yengemler burada benim hanım burada onlar şimdi bahçeye gidiyorlar, şimdi de gitmişler yaprak süpürmeye mesela. Patlatma olduğu zaman ister istemez korkuyorsun, korkmamak elde değil ki. Dışarıdasın nasıl ne geleceği belli değil ki yukarıdan sana neyin geleceği belli değil." (ANKA)