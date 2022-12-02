Aldığı ihalelerle gündem olan Bakan Varank'ın kuzeni konuştu: 'Sanki bedavaya almışız'

Muğla Bodrum’da 180 bin metrekare büyüklüğündeki arazi ihalesini almasıyla gündeme gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’ın şirketinin Tuzla’daki deniz manzaralı araziyi de aldığı ortaya çıkmıştı.

Bodrum ve İstanbul'da Emlak Konut üzerinden gelir paylaşımı sistemiyle aldığı ihalelerle gündeme gelen HB İnşaat'ın sahibi Sedat Varank, Sözcü'den Veli Toprak'a konuştu.

Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın kardeşi ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da kuzeni olan Sedat Varank, "Onların bu ihalelerde dahli yok" dedi ve şunları söyledi:

"Emlak Konut halka açık bir şirket. TC vatandaşı olan herkesin girebileceği bir ihale ve canlı yayınlanıyor. Sanki ‘Buradan parayı vurdular' gibi hava estiriliyor. 25 yıldır inşaat işi yapıyorum, mimarım. ‘10 milyarlık iş aldı, 4 milyar Emlak Konut'a, 6 milyar cebe' falan diyorlar. Bu işin 3,5 milyar maliyeti, finansı var. Ben devlete fazladan 1,5 milyar para veriyorum. Sanki bedavaya almışız.

Mustafa Varank kuzenim. O ABD'de iken de inşaat işi yapıyordum. Yok Mustafa Varank işi verdi, Fatma Varank işleri aldı… Ablamın da dahli yok. Bunlar davetiyeli değil, normal herkesin girebileceği işler.

'Taksi şoförlüğü mü yapalım?'

Emlak Konut ablamın hükmü olmayan bir yer, ona bağlı değil. Ağabeyim sigortacı. Bir kuzenim taksi şoförü. Mustafa Varank bakan olduktan sonra makamına bir kere gittim. Ablamın yanına 2 defa gittim. Girdiğimiz ihalelerde büyük, dev firmalar var. Bu ihalelerde kaçak, hırsızlık, uğursuzluk ihtimali olabilir mi? Neymiş? Soyadımız Varank'mış, bize de yazık. Bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım!

Siyasette hiç bulunmadım. Ailece birbirimize bağlı insanlarız. Benim hanım da solcu. Bana ‘Sedat bir şey mi yaptın?' diye soruyor. Yahu diyorum, her şey açık. Biz evimizden işimize gidip gelen insanlarız."