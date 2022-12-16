Cengiz Holding’in maden projesine yargıdan iptal kararı!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde yaşayan 81 yurttaş ile sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının açtığı davayı gören Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, projenin orman ekosistemine, arkeolojik değerlere ve soyut kültür mirasına vereceği geri dönüşü olmayan zararları göz önüne alarak ÇED Olumlu kararın iptal etti.

Mahkemenin iptal kararını duyuran Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, dava sürecinde şirketin ÇED raporunu revize ederek Bakanlığa yeni bir başvuru yaptığına dikkat çekerek “Cengiz’i Kazdağı’na sokmayacağız. Yüzde 79’u madencilik ruhsatları ile kaplanmış olan Kazdağı’nda Cengiz dışında diğer metalik madencilik projelerine ve iktidarın şirketler lehine uyguladığı madencilik politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş bünyesinde yapılması planlanan ‘Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi’ için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararına karşı açılan davadan iptal kararı çıktı.

Proje alanının 500 hektardan fazlası orman arazisi

Oldukça geniş bir alanı kapsayan projeyle ilgili ÇED alanı, 513 hektarlık kısmı ormanlık arazi olmak üzere toplam 580,21 hektardan oluşuyor. Maden projesi için verilen ÇED olumlu kararına karşı yörede yaşayan 81 yurttaş ile çeşitli sivil toplum örgütleri, çevre platformları ve meslek odalarının açtığı iptal davasını gören Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, ÇED kararını iptal etti.

Yöre halkı ve STK’lar ortak mücadelesi sonuç getirdi

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği konuyla ilgili bir açıklama yaparak kararı kamuoyuna duyurdu. Yargı kararının sevinçle karşılandığına değinilen derneğin açıklamasında özetle şu ifadelere yer verildi: “Halilağa Bakır Madeni projesine karşı yörede yaşayan köylüler ve Çanakkale ve Balıkesir’de yer alan ekoloji örgütleri ve emek ve demokrasi örgütleri ile kolektif bir mücadele yürüttük. Oldukça kalabalık olarak katıldığımız ve 6 Aralık’ta gerçekleşen dava duruşmasında da bu duruşumuzu sergiledik. Duruşmada, tüm davacılar projenin bölgeye ve Kazdağı ekosistemine vereceği zararları tek tek dile getirdi. Hem bilirkişi raporu hem de davacıların haklı beyanları ve verilen kolektif mücadele sonucunda bu başarıya ulaştık.

Ormanlar, arkeolojik ve soyut kültür mirası zarar görecek

Dava kararında yer alan ve projenin orman ekosistemine, arkeolojik değerlere, soyut kültür mirasına vereceği geri dönüşü olmayan zararlar ve rehabilitasyonun mümkün görülmemesi gibi nedenlerle iptal gerekçeleri, başka davalar için de örnek olacaktır. Dava sürecinde bilirkişi raporunun davacılar lehine olduğunu gören şirket acele ile 2009/7 sayılı genelge uyarınca ÇED Raporunu revize ederek Bakanlığa başvurmuş ve proje için İDK toplantısı yapılmıştır. Henüz bu konuda bir karar açıklanmamıştır. Şirketin mahkeme sürecinin arkasından dolanmasına göz yummayacağız.

Kazdağı’nın yüzde 79’u maden ruhsatı ile kaplandı

Mahkeme kararını hatırlatarak Bakanlık’tan yeni sürecini iptal etmesini, dosyayı şirkete iade etmesini isteyeceğiz. Cengiz’i Kazdağı’na sokmayacağız. Yüzde 79’u madencilik ruhsatları ile kaplanmış olan Kazdağı’nda Cengiz dışında diğer metalik madencilik projelerine ve iktidarın şirketler lehine uyguladığı madencilik politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Meslek odası ve STK’ların hukuk mücadelesi

Yörenin zengin doğal ve kültürel varlıklarını tehdit eden projeye verilen ÇED Olumlu kararına karşı dava açan sivil toplum örgütleri ve meslek odaları arasında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği yer alıyor. Tema Vakfı, Çan Çevre Derneği, Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası da dava açan kuruluşlar arasında.

Yılda 6 milyon ton cevher, 7 milyon ton atık

Projeyle ilgili hazırlanan ÇED dosyasında, açık ocak işletmeciliği ve patlatma yöntemi ile çıkartılacak yıllık maksimum cevherin 6 milyon ton, oluşacak toplam pasa miktarının ise yıllık maksimum 7 milyon ton olacağı kaydediliyor.