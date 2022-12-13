Cengiz Holding'in maden projesine yargıdan ret kararı

Kaz Dağları'nda Çanakkale'ye bağlı Hacıbekirler ve Muratlar köyleri yakınlarında Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen bakır-altın madeninin yürütmesi durdurulmuştu. Kararın ardından Cengiz Holding yeni ÇED başvurusu yapmıştı.

Halilağa Bakır Madeni Projesi "Çed Olumlu" kararına karşı 87 davacı tarafından açılan davada karar bugün açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Çanakkale 1. İdare Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından bugün açıklanan karara göre Cengiz Holding'e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapılması planlanan Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi gerçekleştirilmeyecek.

Projenin gerçekleşmesi durumunda bölgedeki köylerin suyu kuruyacak, ÇED alanı içinde kalan 540 hektar orman ve 43 hektar tarım alanı yok olacaktı.