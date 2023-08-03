Cengiz Holding devam eden davaya rağmen ağaç kesimine başladı

Cengiz Holding'e bağlı Truva Bakır Madencilik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmek istenen Halilağa Bakır Madeni Projesi kapsamında ağaç kesimi başladı.

Cengiz Holding’in yol ve şantiye sahası için ağaç kesimine başladığı bildirilirken, projeye karşı açılan ilk dava Cengiz Holding alehine sonuçlanırken ikinci dava ise devam ediyor.

Kazdağı Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Derneğimizce ormanlık alanda kesim izni olmayan faaliyet için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve Cengiz Holding’e Kazdağları’nda geçit vermemek için yöre halkı ile birlikte mücadeleye devam edilecektir" denildi.

Açıklamada, dava sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Halilağa Bakır Madeni Projesi’nin ÇED Olumlu kararı daha önce aralarında Derneğimizin de yer aldığı 87 davacı ile 2021 yılında dava edilmiş ve dava kazanılmıştır. Ancak şirket 2009/7 sayılı genelge doğrultusunda yeniden ÇED süreci başlatarak ÇED Olumlu kararı almış, karara karşı yine aralarında derneğimizin de olduğu 95 davacı tarafından 2023’de 2023/449 Esas No ile dava açılmıştır. Dava süreci devam etmektedir. Davada idare ancak savunmasını vermiştir.

Yürütmeyi durdurma talebimiz yerine getirilmemiştir ve henüz bilirkişi keşfi için de bir karar yoktur. Yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olması nedeniyle mevcut ÇED Olumlu kararına dayanarak şirketin faaliyete başlamasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Nitekim şirket hem göletlerle ilgili hem de proje alanındaki özel mülkiyete konu alanlar için tapu sahiplerine tebligat göndererek, kamulaştırma tehdidi ile birlikte pazarlık teklifinde bulunmuş, 1 Ağustos’ta yapılan görüşmelere katılan bazı köylülerden alınan bilgiye göre düşük teklif verilmesi nedeniyle köylüler arazilerinin satışını kabul etmediği öğrenilmiştir.

Derneğimizce, DSİ’ye çeşitli kereler başvuruda bulunularak, hukuku süreç sonuçlanmadığından madene proses suyu sağlamak üzere inşa edilmesi planlanan Hacıbekirler Göletleri ve Kocabaş Çayı’ndan göletlere su sağlayacak derivasyon kanalı ile ilgili protokolün ve tüm faaliyetlerin iptal edilmesi istenilmiştir. Ancak DSİ, ısrarla süreci devam ettirmektedir. Göletler için 'ÇED Kapsam Dışı' kararı verilerek, ÇED sürecinden ve vatandaşın ve STK’ların bilgi edinmesinden kaçırılarak planlandığı görülmektedir. Bu durum hukuksuzdur.

Göletlerin maden projesi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ve bütünlüklü bir ÇED Raporu hazırlanması gerektiği konusundaki başvurularımız da sonuçsuz kalmıştır. Bu konudaki itirazımız dava dilekçemizde yer almıştır."

Suç duyurusunda bulunulacak

Açıklamanın davamında konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamda, "Derneğimizce ormanlık alanda kesim izni olmayan faaliyet için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve Cengiz Holding’e Kazdağları’nda geçit vermemek için yöre halkı ile birlikte mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.