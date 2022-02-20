Cengiz Holding boş durmuyor: Sondaj faaliyeti başladı, hedef 27 köy suyu...

İktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding, Kazdağları’nda mahkeme süreci devam eden “Haliağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna aykırı olmasına rağmen, Çanakkale Çan’ın Uzunalan köyündeki Kocabaşı Çayı’nda sondaj faaliyetlerine başladı.

Sondaj faaliyetlerine ve projeye karşı çıkan köy sakinleri, Cengiz Holding’i protesto etmek için eylem yaptı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Ümran Aydın, ‘‘Bilirkişi raporunun, olumlu rapor verilen ÇED’i yetersiz bulmasının ardından raporun iptali için dava sürecini başlattık. Süreç devam etmesine rağmen Cengiz Holding, Uzunalan köyüne 2 kilometre kala iş makineleri sondaj faaliyetlerine başladı. Holding, bir haftadır bölgede sondaj faaliyetlerine devam ediyordu ancak bugün ne bir yetkili ne de bir araç vardı’’ ifadelerini kullandı.

BirGün’den Tolga Uğur’un haberine göre, Aydın, maden faaliyetleri için yüksek miktarda su gerektiğini hatırlatarak, ‘‘Cengiz Holding yetkilileri, bölgedeki yağmur sularını kullanacaklarını söyledi ama yer altı suları için bile sondaja başladılar. Anladığım kadarıyla, derenin iki tarafından sondaj delikleri açarak, oraya bir bent kurmayı düşünüyorlar. Suyu komple kesecekler. Buradan su alabilecek izinleri olmadığı için yaptıkları çalışma yasal değil. Ancak Cengiz Holding ne yasa ne hak tanıyor’’ ifadelerini kullandı.

Kocabaş Çayı’ndan Odaş Termik Santrali’nin yüksek miktarda su çektiğini hatırlatan Aydın, birçok ilçe ve Çanakkale Seramik Fabrikası’nın da bölgenin suyunu kullandığını belirtti. Ümran Aydın, önümüzdeki hafta pazartesi günü bölge muhtarıyla, sonrasında da belediye başkanıyla görüşerek seslerini duyurmaya çalışacaklarını söyledi.

Kazdağları Kardeşliği’nden yapılan açıklamada ise ‘’Köylü için su her şeyden daha değerlidir. Cengiz Holding mahkeme süreci devam eden bakır madeni projesine su sağlamak için Çan’ın Uzunalan köyünde bulunan ve bölgedeki 27 köyün su kaynağı olan Kocabaş Çayı’na da ‘çökmek’ istiyor. Suyumuzun bir damlasını bile vermeyeceğiz’’ denildi.