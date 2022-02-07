Isparta'yı günlerce elektriksiz bırakan Cengiz Holding: Tahminlerin ötesinde kar yağdı

Günlerdir elektrik verilemeyen Isparta'nın elektrik dağıtımı işlerini yapan Cengiz Holding ve Kolin İnşaat bünyesindeki Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) eleştirilerin odağı oldu. Yaşanan felakete ilişkin Cengiz Holding yetkilileri halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtladı. Şirket; yaşanan mağduriyete "tahminlerin çok üzerinde ve aralıksız yağan kar yağışının" neden olduğunu iddia etti.

"Isparta karanlığa gömülmüş durumda, neden böyle oldu?" sorusuna şirket yetkilileri "planlanmış yatırımların tamamını gerçekleştirdiklerini ve hava olaylarını da yakından takip ettiklerini" ileri sürerek yanıt verdi.

Cengiz Holding yetkilileri "Ancak, Isparta’mızı 3 Şubat gününden itibaren etkisi altına alan yoğun kar yağışı, tahminlerin üzerinde çok üzerinde gerçekleşti ve uzun süre aralıksız olarak devam etti. Elektrik dağıtım görevini üstlendiğimiz 2013 yılından bu yana bölgede hiç yaşanmamış bir afet durumu söz konusu oldu" dedi.

Şirket yetkilileri yaşananlara ilişkin "Yoğun kar yağışı ile havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükü, proje usul esaslarına göre yapılan şebeke tasarımının çok üzerinde yüklenmeye sebebiyet verirken bu durum bazı dağıtım ve havai hat unsurlarının ağır hasar almasına yol açtı. Özellikle kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreye ulaşması, kırsalda bulunan bazı hatlarımıza kar ve buz nedeni ile erişimde yaşanan aksaklıklar, dağıtım hatlarında yaşanan sıkıntı arızalara müdahaleleri yavaşlattı ve güçleştirdi" ifadelerini kullandı.

Yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için bir adım atıp atmayacakları sorusuna Cengiz Holding yetkilileri net bir yanıt vermedi. Şirket yetkilileri "Şu anda Isparta’da ilk önceliğimiz bir tek abonemizin bile enerjisiz kalmaması. An itibarıyla Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekemiz bulunmamakta. Hedefimiz tüketicilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamadan en iyi hizmeti alması. Bu anlamda gerek şirketimiz, gerekse çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Cengiz ve Koloğlu Grubu’nun, pandemi sürecinde olduğu gibi bundan sonra da her zaman tüketicinin yanında yer alacağını ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Aynı sürecin yeniden yaşanmaması için bir yol haritası olup olmadığı sorulan şirket yetkilileri "Son yıllarda dünyanın gündeminde olan iklim krizi aşırı hava olaylarına ne yazık ki daha çok tanıklık etmemize yol açıyor. Biz de şirket olarak olağanüstü hava olaylarına karşı enerji dağıtım hizmetinde neler yapılabileceğine yönelik senaryolar hazırlayarak bunlara yönelik yatırım planlarımız ile yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.