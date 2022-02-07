'Benim elektriğimi verin' diyen yurttaşa bakanlık yetkilisinden yanıt: Al çay iç

Kar yağışının ardından Isparta’da pek çok bölgede elektrikler kesilmişti. Kesintinin 4. gününde bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kesintinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

Çalışmaların devam ettiği Zafer Mahallesi'nde Dönmez basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu sırada açıklama yapan Bakan Dönmez'e yurttaşlar tepki gösterdi.

'Benim elektriğimi verin arkadaş!'

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan yurttaş "Nereye götürüyorsunuz beni arkadaş? Ben halkım" dedi. Elektriğin gelmemesine isyan eden kişi, "Benim evimde sabaha kadar soba tütüyor, gaz lambasıyla. Benim elektriğimi verin arkadaş!" dedi.

Bakanlık yetkilileriyse yurttaşa "Al çay iç" yanıtını verdi. Kendisine uzatılan çayı reddeden yaşlı adam "Ne yapacağım ben çayı, benim elektriğimi verin arkadaş. Göstermelik çıktı o adam oraya. Allah'ın aşkına sabrettik, burama kadar geldi. 15 Temmuz'da Ankara'da kurşun yedim ben. Ayıp yahu. En sonunda çileden çıkardınız beni" diye konuştu.

Bilgiç'e "Dört gündür çoluk çocuk sefil olduk. Bu olay İstanbul'da olsaydı inan olsun dünya duymuştu. Çocuğum hasta" diyen yurttaşlar, yağan karın bu kadar uzun süreli bir mağduriyet yaratmaması gerektiğini söyledi.

'CK Elektrik mağduriyetlerinizi karşılayacak'

Mahallelinin tepkisinin ardından Zafer Mahallesi'nin büyük bölümüne elektrik verilmeye başlandı. AKP'li Vekil Bilgiç, yurttaşların mağduriyetinin CK Elektrik tarafından karşılanacağı sözünü verdi.

Erdoğan da çay fırlatmıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin güneyini saran orman yangınları ve Karadeniz’deki sel felaketinin ardından afet bölgelerinde yurttaşlara çay fırlatmış, olay tepki çekmişti.