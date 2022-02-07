'Ülkemiz ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya'

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası'nın (KMO) enerji krizine dair bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Enerji Krizi Ülkeyi Esir Aldı" başlıklı basın açıklamasında, "Son günlerde ülkemiz enerjide ciddi bir kriz ile karşı karşıya. Biryandan sürekli ve fahiş bir şekilde artarak gündeme gelen akaryakıt, elektrik ve doğal gaz zamları diğer yandan ise İran’ dan gelen doğal gaz akışındaki kesinti ve sıkıntılar halkımızı canından bezdirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kimya Mühendisleri Odası'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle: