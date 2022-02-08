Yurttaşlar ‘C/K Enerji’ye tepkili: 11 bin TL hat paranız ve hibe yoksa elektrik yok...’

Burdur’un Tefenni ilçesinde bulunan bir kooperatifin yaptığı evlerde yaşayan yurttaşlar, elektrik için başvurdukları C/K Enerji’den şikâyetçi olduklarını söyledi.

C/K Enerji’nin ‘Siz trafoyu alın, hattı kurun; sonra da bize hibe edin’ diyerek kendilerine hane başı 11 bin TL kadar masraf çıkartıldığını söyleyen yurttaşlar bunu yapmayanların elektriğinin verilmediğini ifade etti.

Dilekçe vermek istediklerini ancak firmanın onu da zorlaştırdığını söyleyen yurttaşlar, bitmiş bir kooperatifin iki yıl boyunca elektriksiz kaldığını ifade etti.

“Sonuçta bitmiş kooperatif iki yıl elektriksiz kalıyor ve kooperatif sakinleri hane başı 11 bin TL vererek hat döşetiyorlar. Bunu da C/K ya hibe ediyorlar; siteye bunları yaptıktan sonra elektrik bağlanıyor” diye konuşan yurttaşlar, gelinen son süreçte C/K Enerji aleyhine dava açmayı düşündüklerini aktardı.

soL’a konuşan yurttaşlar süreci şöyle özetledi:

‘Trafo da elektrik hattı da sizde, bize hibe edin elektriğinizi veririz’

“Burdur’un Tefenni ilçesinde bir kooperatif var. Evler tamamlanınca elektrik aboneliği için C/K (Cengiz-Kolin) Enerji’ye başvuru yapılıyor. C/K firması ise başvuruya cevaben, ‘Trafoyu, elektrik hattını siz kendiniz yaptıracaksınız. Ondan sonra yaptığınız masrafı da bize hibe ettireceksiniz. Daha sonra biz eleman gönderip, uygunluğunu teyit ederiz ve elektriğinizi veririz’ dediler".

Sürecin adeta yurttaşların üzerine kaldığını söyleyen yurttaşlar, itiraz ettiklerini ancak resmi bir başvuru yapmak için Antalya’ya yönlendirildiklerini aktardı:

“Daha sonra gelen itirazlar nedeniyle resmi başvuru yapılmak istendi. Firma ise ‘resmi başvuru yapmak istiyorsanız Antalya’ya gidin’ cevabı verdi. Konu bir şekilde sürüncemede kaldı ve 2 sene boyunca elektrik bağlanmadı ve dolayısıyla ev hazır olmasına rağmen eve taşınamayanlar oldu”.

Kooperatifin daha sonra, sorunu çözmek için “siyaseti” devreye soktuğunu ifade eden yurttaşlar, sözlerine şu şekilde devam etti:

‘Firma beş kuruş masraf yapsın istemiyor’

“Sonrasında ise kooperatif işe siyasi kanallarla müdahale etmeye çalışıyor. Şimdiki kooperatifin sahibi MHP’li Belediye Başkanı. Ancak siyasi kanal da işe yaramıyor. Yani firmaya siyasilerin ya da Erdoğan’ın bile sözü geçmiyor gibi bir durum çıkıyor ortada. Firmanın, anladığım kadarıyla C/K Holding’in bir yaklaşımı var. Kesinlikle, beş kuruş bile masraf yapmayacaksınız. Sadece tahsilat yapacaksınız gibi bir güdüleri var anlaşılan”.

Yurttaşlar sözlerini şöyle tamamladı:

‘Burada bir istismar var’

“Ek olarak bunlar hane başına 11 bin lira kadar bir para toplayarak trafoyu ve evlere elektrik bağlantısını yaptırıyorlar. Sonra firma gelip elektriğini bağlıyor. 11 bin lirayı vermeyen kooperatifteki vatandaşlara ise elektrik hâlâ bağlanmamış durumda. Onlardan da aynı bedeli talep ediyorlar. Burada bir istismar var. Yapmaları gereken görevi yapmıyorlar. Kooperatif üyeleri firma aleyhine dava açma aşamasında. Vatandaşı zora sokuyorlar. C/K firması iktidar içinde iktidar olmuş gibi davranıyor”.