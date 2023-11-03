Cengiz Erdinç serbest bırakıldı: 'Mücadeleye devam etmeye davet ediyorum'

Gazeteci Cengiz Erdinç, serbest bırakılmasının ardından bir video mesaj yayınladı.

Ayvalık’ta dün gözaltına alınan ve bu sabah serbest bırakılan Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç, gözaltı sürecinde yaşadıklarını kısaca anlatarak kendisine destek olan herkese teşekkür etti, “Kendimi hiç yalnız hissetmedim” dedi.

Erdinç, konuşmasında önceki gün tutuklanan gazeteci Tolga Şardan’a vurgu yaparak, “Tolga Şardan’ın tutukluluğunun kaldırılması için herkesi asla pes etmemeye davet ediyorum” dedi.

Gazeteci Cengiz Erdinç, video mesajında şunları söyledi:

“Bir zorlu 24 saat kadar geçirdikten sonra özgür, sadece adli kontrolü olan bir gazeteci olarak buradayım. Haftada bir imza vereceğim ve yurt dışına çıkmam yasak. Zaten böyle bir niyetim de yok, bu ülkede gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Herkese teşekkür ederim; tanıdığım tanımadığım destek olan, arayan soran herkese, avukatlarıma… Sadece ifade özgürlüğü için seferber olan, gece yarısı Ankara’ya giden, oradan Ayvalık’a dönen, çünkü doğru bilgi verilmemiş, bunu yeni öğreniyorum ben.

Nezarette geçirdim bir geceyi, polisler çok düzgün davrandılar, onunla ilgili bir sorun yok ama dediğim gibi avukatlarıma haber verilmemesi ağır bir durum. Niye böyle olduğunu bilmiyorum.

Bu sabah savcı karşısına çıktım. Savcı bana haberimle ilgili hiçbir şey sormadı. Sadece iki tweet sordu. ‘Bu sizin mi ve bu hesap sizin mi’ diye sordu. Evet, dedim, bunlar doğrudur. Bunun üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldım.

Burada önemli olan şu: Evet, ben serbest bırakıldım ama gazeteci Tolga Şardan hala hapiste. Ben 4 metrekare bir yerde bunun ne olduğunu biliyorum. O, eşinden ve çocuklarından uzakta. Sadece gazetecilik yaptığı için hapiste. Bu kabul edilemez bir durum. Olmayacak bir şey bu.

Muz cumhuriyeti falan değil burası. Evet, o oluyor bu oluyor ama bir gazeteciyi doğru yaptığı haber yüzünden buna rağmen yalan haber diye hapse tıkamazsınız. Olmaz, bu kabul edilebilir bir şey değil.

Bu ülkenin insanları, bu ülkenin ahlakı, hukuku ne olursa olsun… Evet, hukuk ayaklar altında, yerlerde, yargı bağımsız değil ama bu şartlarda bile kabul edilemez.

O yüzden Tolga Şardan’ın tutukluluğunun kaldırılması için herkesi asla pes etmemeye, mücadeleye devam etmeye davet ediyorum.

Herkese teşekkür ederim, kendimi hiç yalnız hissetmedim, bunun için ayrıca teşekkür ederim.”