Cenaze töreni öncesi nefes aldığı fark edildi, tabuttan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

Ekvador'da öldüğü sanılan bir kadının yakınları, tabut içindeki kadının nefes aldığını fark etti.
76 yaşındaki Bella Montoya'nın, geçirdiği kalp krizi ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmişti.
BBC Türkçe'nin haberine göre, yakınları, cenaze töreni öncesi tabut içindeki Montoya'nın kıyafetlerini tören için değiştirirken nefes almaya çalıştığını gördü.
Montoya tabuttan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
Ekvador Sağlık Bakanlığı olayı araştırmak üzere bir komite kurdu.