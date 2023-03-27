Cemil Kılıç'a saldıranlar serbest bırakıldı!

Evinin önünde tekbir getiren eli sopalı bir grubun saldırısına uğrayan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç saldırganların savcılık tarafından serbest bırakıldığını duyurdu.

Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.

Önceki gün evinin önünde saldırıya uğrayan Cemil Kılıç "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..." ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. olduğu tespit edilmiştir. R.B., 26 Mart'ta yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. ise bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir" denilmişti.