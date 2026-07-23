Cemal Kaşıkçı dosyası kapatılmıştı: Akın Gürlek’in Suudi yargısıyla ‘işbirliği’nden kastı ne?

Suudi Arabistan vatandaşı, gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdi, bir daha çıkamadı.

Kaşıkçı konsoloslukta vahşice öldürüldü, cesedi yok edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayete ilişkin aralarında üst düzey kraliyet yetkilerinin de olduğu 26 Suudi vatandaşı hakkında dava açtı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların gıyabında görülen dava sürerken, Suudi Arabistan dosyanın kapatılarak kendilerine devredilmesini istedi.

Adalet Bakanlığı “olur” verdi, mahkeme başkanının muhalefet şerhine rağmen dosya 7 Nisan 2022’de verilen kararla Suudi Arabistan’a devredildi.

Böylece Kaşıkçı cinayeti için Türkiye’de yapılan yargılama kapanmış oldu.

Suudi Arabistan’da kamuoyundan gizli görülen davada ise zaten 2019 yılında karar çıkmış, gerçek sorumluların aralarında olmadığı 5 kişi idama mahkum edilerek dosya kapanmıştı.

Suudi Bakan Al Smani ve heyetinin Ankara ziyaretinde gündem işbirliğinin geliştirilmesi

Türkiye’deki dava Suudi Arabistan’a devredildiğinde Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanıydı, iki ay sonra da Adalet Bakanı Yardımcılığına atanacaktı.

Bugün Adalet Bakanı olan Gürlek’in dün bakanlıkta Suudi Arabistan’dan bir konuğu vardı: Krallığın Adalet Bakanı Waleed Mohammed Al Smani.

Al Smani beraberindeki heyetle geldiği Ankara’da Gürlek ve ekibiyle “iki ülke arasında adli işbirliğinin geliştirilmesi”ni ele aldı.

Akın Gürlek görüşmede Erdoğan’ın Riyad’a yaptığı son ziyareti hatırlattı, bunun “iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı en güçlü seviyeyi” ortaya koyduğunu söyledi.

'Devletin dini adalettir düsturunu benimsemiz ortak bir medeniyetin mensuplarıyız'

"'Devletin dini adalettir' düsturunu benimsemiş ortak bir medeniyetin mensuplarıyız" ifadelerini kullanan Gürlek, Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "çizdiği güçlü vizyonu" hukuk ve adalet alanına yansıtmayı amaçladıklarını belirtti.

O ziyarette imzalanan anlaşmalardan birinin de adalet alanında olduğunu belirten Gürlek bu anlaşmayı "bakanlıklarımız arasında işbirliğinin güçlenmesi bakımından oldukça önemli bir adım” diye niteledi.

Erdoğan Şubat başındaki Riyad ziyaretinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la bir araya gelmiş, ziyarette 4 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı duyurulmuştu.

Gürlek ayrıca AKP iktidarının “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ile Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonunun “güçlü, hızlı ve erişilebilir adalet sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu” öne sürdü.

'Tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız'

Karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması ve uzmanlar arasındaki doğrudan temasların güçlendirilmesine vurgu yapan Gürlek UYAP projesinden söz ederek "Yargının dijitalleşmesi, yapay zeka destekli uygulamalar, siber güvenlik, adli yardımlaşma ve alternatif çözüm yolları alanında edindiğimiz tecrübeleri Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı ile paylaşmaya hazırız” dedi.

Utanmadı, 'insan onurunun korunmasındaki ortak hassasiyetimiz' dedi

Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda işlenen vahşi cinayetin üstünden 8 yıl, davanın devredilip kapatılmasının üstünden 4 yıl geçtikten sonra Gürlek’in iki ülke yönetimlerinin “insan onurunun korunması konusundaki ortak hassasiyeti”nden söz etmesi de dikkat çekti.

Gürlek şu ifadeleri kullandı: