AKP 'davayı' sattı: 'Cemal Kaşıkçı dosyasını Suudilere 50 milyon dolar karşılığında sattılar'

Gazeteci Timur Soykan, AKP'nin ve yandaş basının uzun süre sahiplendiği Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'la ilişkilerin düzeltilmesi karşılığında satıldığını yazdı.

"Cemal Kaşıkçı’yı da sattılar. AKP iktidarı, hiçbir ilkesinin olmadığını bir kez daha ilan ediyor. Ve içlerinden tek kişi çıkıp 'Bunu nasıl yaparız' demiyor, hiçbir vicdan sızısı duymadan hep birlikte çark ediyorlar" diyen Soykan, "Kaşıkçı, 'Müslüman Kardeşler'e, yani AKP’ye yakın bir isimdi. AKP iktidarı, cinayeti dünyaya duyurmak için büyük bir medya kampanyası yaptı. Vahşi cinayetin bilgileri dünya medyasına servis edildi. Veliaht Prens Selman’ın cinayet emrini verdiği anlatılıyordu" hatırlatmasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaşıkçı alçakça şehit edildi… Bu cinayetin aydınlatılıp aydınlatılmaması çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir" sözlerini hatırlatan, Konsolosluk karşısına Cemal Kaşıkçı anıtı yapıldığını aktaran Soykan, "İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle Oscar ödüllü yönetmen belgesel çekti, Anadolu Ajansı Türkçe, İngilizce ve Arapça Cemal Kaşıkçı kitabı yayınladı. Dünyanın dört bir yanında eylemler düzenlendi" dedi.

Soykan, AKP tarafından bu kadar sahiplenilen dosyadaki son durumu ise şöyle özetledi:

"Ve geçen hafta duruşmada savcı Suudi Arabistan Krallığı’ndan davanın kendilerine devredilmesi ve 26 sanık için kırmızı bülten talebinden vazgeçilmesi talebi geldiğini söyledi. Savcı "Dava dursun dosya devredilsin" dedi. Mahkeme Adalet Bakanlığı’na sorulmasına karar verdi.

Duruşma bittiğinde Hatice Cengiz “Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz” dedi. İstanbul Adalet Sarayı önünde sadece RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve iki sivil toplum temsilcisi Kaşıkçı’nın resimleri ile eylem yaptı. AKP'liler artık yoktu.

Adalet Bakanı Bozdağ 2 gün sonra davanın devredilmesi talebine olumlu yanıt vereceklerini açıkladı. Kaşıkçı’nın dosyası cinayetin faillerine devredilecek, dava duracak. Muhtemelen yarın mahkeme bu kararı verecek. Daha sonra Suudi yargısının kararı kabul edilip dava kapanacak.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşeceği yönünde Erdoğan’ın açıklamalarından sonra yargının bu adımı atması tabloyu ortaya koymaya yetiyor. Ülke ekonomisini krize sürükleyen AKP iktidarı, Arap ülkelerinin parasının peşinde. İlkeler satılık.

İddiaya göre; Suudiler, Erdoğan’ın ziyareti için davanın kapatılması şartı koydu ve bu kabul edildi. Türkiye’nin geçmişte konuyla ilgili temas kurduğu ülkeler, oyuncular, yazarlar ne düşünüyor acaba. Mesela belgeseli çeken Oscar ödüllü belgeselci Bryan Fogel ne düşünüyordur."

Soykan'ın bu paylaşımlarını alıntılayan TİP milletvekili Ahmet Şık, "Siyasal İslam budur. Davası yok ilkesi yok sadece çıkarları var. Cinayetle ilgili gizlilik kararı olan soruşturma dosyasını Suudilere 50 milyon dolar karşılığı kimlerin sattığı da ortaya çıkar bir gün" dedi.