Cemaat'in 'veliahtı' öldü

Kırmızı listede aranan firari Cemaatçi Mehmet Ali Şengül, Almanya'da öldü. Başına 10 milyon lira ödül konulan Şengül'ün Hessen eyaletindeki bir hastanede 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Gülen'in yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu

Fetullah Gülen 1966 yılında Cemaati kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Şengül, Gülen öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu.

Mehmet Ali Şengül, Cemaat'in Türkiye'deki operasyonlarını koordine edip yöneten "Başyüceler" ya da "İstişare Heyeti" olarak da bilinen yapının içerisindeydi.

Cemaat'in 1999'da asker-polis sorumlusu olan Şengül, 2001'de Cemaat'in Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti.

Örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan'la liderlik çekişmesi yaşadığı da öne sürülen Şengül, Cemaat'in Uzakdoğu imamlığını da yürütmüştü.

Şengül'ün örgüt içinde tayin, terfi ve yönlendirmelerin yapıldığı istişare heyetinde olduğu, 'FETÖ' çatı iddianamesinde de yer almıştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre 15 Temmuz'dan önce firar eden Şengül hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyordu.