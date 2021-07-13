Sedat Peker'in 15 Temmuz iddiaları sonrası dönemin AKP İstanbul İl Başkanı'ndan açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin'e teslim ettiğini öne sürmüştü.

Söz konusu silah tartışması devam ederken; eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci TELE1'e açıklamalarda bulundu.

'Silah dağıttığınız mı?' sorusuna yanıt veren Temurci, ''Böyle birşeye onay verecek merci, Süleyman Soylu değildir. Kaldı ki Süleyman Soylu'nun icraatlerinin de masaya yatırılması gerekir. Eğer Süleyman Soylu bu kadar cesaretle hareket eden biri ise TRT spikeri 00.13'de malum bildiriyi okumuştu. Peki sayın Soylu TRT'ye o bildiriden sonra gitti. Yani cumhurbaşkanımız face time ile CNN'e bağlandıktan sonra gitti.

Zihnimdeki soru şudur: Cumhurbaşkanı face timeden bağlanıp halkı sokağa çağırmasa, Süleyman Soylu TRT'ye gidecek miydi?'' ifadelerini kullandı.

Temurci Peker'in iddialarına ilişkin ise ''Savcılarımıza sesleniyorum. Suça yönelik bir bulgu varsa savcılar araştırmak zorunda. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının en azından şehitlerimize ve gazilerime hürmeten şu kalaşnikof meselesi ile ilgili araştırmanızı yapın, bana birşey soracaksanız burdayım. Çünkü kandırıldığımı hissediyorum'' diye konuştu.