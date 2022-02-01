Cemaatçilerden Enes Kara'nın haberini yapan gazeteciye yeni tehdit

Cemaat yurdundan ve ailesinden gördüğü baskısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara’nın intihar haberini yapan yerel gazeteci Faik Akgün, haberin gündem olmasının ardından haber yayından kalkmış ve görevinden alınmıştı.

Cumhuriyet'ten Deniz Ogan'ın haberine göre, Akgün hala tehditlere maruz bırakıldığını açıkladı.

Akgün, intihar haberinin ardından Nur Cemaati üyeleri tarafından 'kafası kesilmek' ile tehdit edilmişti. Suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Akgün, "Bir sonuç çıkmadı" dedi.

Geçen gün takip ve ıslıkla tehdit edildiğini dile getiren Akgün, "Her zaman gittiğim lokantaya yemek almak için gittim. Çıkışta Hozat Garajı'nın orada arkamdan ıslık çalındı" dedi.

Akgün şöyle devam etti:

"Evin alt tarafına doğru yaklaştığımda Çırağan Düğün Sarayı'ndan biraz daha ilerledim. Orada da başında bere benzeri bir takke olan şahsın da apartmanın girişinde durup beni gizli gizli izlediğini farkettim. Telefon görüşmesi yaptıktan sonra o şahsın oradan kaybolduğunu gördüm."

Suç duyurusu sonuçsuz kalan Akgün, "Başıma gelecek en ufak şeyden malum Nur Cemaati kadar suç duyurusunda bulunmama karşın bu suçluları adaletin önüne çıkartmayan emniyet ve yargı da sorumludur" dedi.