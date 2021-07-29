Cemaatçi Emre Uslu özür istedi: 'Bu yavşakları Cemaatin başına getiren...'

AKP-Cemaat ittifakının olduğu günlerde Taraf gazetesinde köşe yazıları yazan, birçok kişiyi hedef alan operasyon yazıları kaleme alan isimlerden olan Emre Uslu, firari olarak yaşadığı ABD'de Cemaat yönetimine tepki gösterdi.

Konya'da Cemaat'in "sorumlusu" olan Mücahit adlı kişinin hem Konya'da hem de daha önce Cemaat tarafından görevlendirildiği Sincan'daki tüm Cemaatçilerin isimlerini polise verdiğini aktaran Uslu, kendisine bu isimle ilgili gelen mesajları paylaştı.

Cemaat yönetimini hedef alan Uslu, "Kim bu Mücahit? Bu yavşakları Cemaatin başına getiren “ali heyetten” kimse sorumluluk alıp kendilerini fedakarca destekleyen Cemaat tabanından özür dilemeyecek mi? Çok mu zor çıkıp 'aldığımız kararların bazıları ve bazı yaptığımız tercihler yanlıştı' özür dileriz demek? 'Ali heyet' yatacak yeriniz yok sizin. İnsan olan utanır bu şerefsizlere bu payeleri verdiğinden dolayı gider intihar eder. Cemaatin Konya sorumlusu itirafçı Mücahit hakkında yeni bilgiler. Bu yavşaklara görev verip insanların perişan ettiren Cemaatin karar alma mekanizmasında yer alan isimler bir ömür af dileseniz kabul olur mu bilmem. Sizin yatacak yeriniz yok" ifadesini kullandı.