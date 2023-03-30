Cemaat yönetiminde değişiklik: İki isim listeye girdi

Gülen Cemaati, ‘Ali Heyet’ adını verdikleri yönetici kadrosunda değişikliğe gitti.

İddiaya göre, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Gülen’in özel hizmetinde bulunan Cevdet Türkyolu heyete atandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Cemaatçi Önder Aytaç ‘Ali Heyet’in değiştiğini yazarken, Ekrem Dumanlı için, “Gazetede olduğu zamanlarda tam bir diktatördü. Çok az sayıda kimse tarafından sevilir. Mümkünse ekranlara bile hiç çıkmamalıdır. Mustafa Özcan’a çok yakındır” yorumunu yaptı.