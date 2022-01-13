'Cemaat ve tarikatlar kapatılmalı, öğrencilerin barınma gereksinimleri devlet tarafından karşılanmalıdır!'

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), tarikat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara'nın yurtta gördüğü baskılar nedeniyle yaşamına son vermesinin ardından bir açıklama yaptı.

Cemaat ve tarikatların sadece yurtlarının değil, kendilerinin de kapatılması gerektiği belirtilen açıklamada, sadece cemaat ve tarikat yurtlarının değil, tüm özel yurtların kapatılması ve öğrencilerin barınma gereksinimlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı.

ÜKD'nin açıklaması şöyle:

"Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara, genel bir umutsuzluk ve kaldığı tarikat yurdunda yaşadığı baskılar nedeniyle yaşamına son verdi. Ailesinin zoruyla kaldığı yurttaki baskıları anlatmasına karşın, babası oğlunun ölümünden sorumlu tarikatı koruyan açıklamalar yaptı. Sadece ailesi değil, iktidar partisi de dinselleşmeyi savunan, cemaat ve tarikatları öven açıklamalarda bulundu. Böylesi bir ortamda düzen siyasetinin muhalefeti, bir taraftan Ali Babacan örneğinde olduğu gibi cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılmasına karşı olduklarını açıkça ilan ederken bir taraftan da ya yarım ağız açıklamalarda bulundular ya da Kemal Kılıçdaroğlu örneğinde olduğu gibi “açıklama yapmanın etik olmadığı” düşüncesinde olduklarını ilân ettiler.

Oysa cemaat ve tarikatlara karşı Meclis’te temsil edilmeyen çok açık ve belirgin bir toplumsal tepki bulunmakta ve bu tepkinin çok açık bir talebi var: Cemaat ve tarikat yurtları kapatılsın. İktidar, din düşmanlığı olarak nitelendirdiği bu isteği dile getirenleri gözaltına alırken tarikat Enes Kara’nın eylem yapan arkadaşlarını hedef alıp tehdit ediyor.

Üniversite Katılımcıları Derneği olarak Türkiye toplumunun haklı tepkisini paylaşıyoruz. Cemaat ve tarikatların sadece yurtları değil, kendileri de kapatılmalıdır. Dahası sadece cemaat ve tarikat yurtlarının değil, tüm özel yurtların kapatılması ve öğrencilerin barınma gereksinimlerinin devlet tarafından karşılanması gerekmektedir."