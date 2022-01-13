'Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti' haberi sonrası tehdit edilen gazeteci görevden alındı

Elazığ’da yayın yapan Günışığı adlı yerel gazete, Enes Kara’nın ölümüyle ilgili internet sitesinde “Cemaat baskısına dayanamadı intihar etti” başlığıyla bir habere yer vermişti.

Bu habegri yapan gazetenin Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün'ün cemaatçiler tarafından tehdit edildiği iddiası dün gündeme gelmişti.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, gazetenin sahibi Nafiz Koca, Akgün'ü toplantıya çağırdı. Toplantıda hem Koca hem de gazetedeki diğer kişiler tarafından hedef alınan Akgün, yazı işleri müdürlüğü görevinden alındı.

Akgün işten çıkarılmış değil fakat bunun sebebi de resmi ilan gelirlerinden dolayı sabit bir çalışan sayısının olma zorunluluğu. Akgün, kararla ilgili olarak şunları söyledi:

“Beni en çok yıkan, bir yıl boyunca sigortasız çalıştığım, emek verdiğim gazeteden böyle bir tavır görmek oldu. Benim yüzde 45 engel raporuna sahip bir kardeşim var. Gözlerinden engelli olduğu için çalışamıyor. Ben de ona bakmakla yükümlüyüm. Ama gelin görün ki artık bu yapılanlara ve haber sonrasında gazete sahibinden tutun da çalışanlara kadar uygulanan mobinge dayanamıyorum. Baskıdan dolayı yarın ne olacağımız da meçhul.”

'Hepinizi helak edeceğiz' tehdidi

Haberin yayında kaldığı süre boyunca Akgün, onlarca tehdit telefonu aldı. Bunlardan bazıları da kendilerini cemaat mensubu olarak tanıttı. Akgün’ün aktardığına göre cemaat mensubu olduğunu söyleyen bir kişi “Allah nurunu tamamlayacak. Sizin gibi kafirler de helak olacak. Hepinizi helak edeceğiz” dedi.