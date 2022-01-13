'Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız' diyen Akdoğan: Latife olduğunu söyledim

Tarikat yurdunda gördüğü baskılar nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın ölümüyle ülkede gericilik sorunu bir kere daha tüm ağırlığıyla gündeme otururuken BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan’ın “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?" dediği ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı parçası BBP'li Akdoğan, 20 yaşındaki Tıp öğrencisi için "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız. O zaman ÇYDD, Lions Kulübü gibi yerlerde kapatılsın" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Merve Demir'in aktarmasıyla kamuoyuna çıkan ifadelerine ilişkinse Akdoğan "açıklık" getirdi. Merve Demir'in paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Akdoğan sözlerinin "latife olduğunu" söyleyerek kendisini savundu.

Akdoğan, "Kardeşim ben bunun latife olduğunu orada bulunan 13 gazeteci arkadaşın huzurunda söyledim ondan sonrada evladımızın intiharına üzüldüğümü kendine uygun olmayan bir yurtta kalmaması gerektiğini ifade ettim. Etmedim mi?" ifadelerini kullandı.