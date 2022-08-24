Cem Yılmaz’dan kendisine ‘soytarı’ diyen imama yanıt

Komedyen Cem Yılmaz'ın bir gösterisinde kullandığı "Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ben bundan daha iyisini yaratırım demiş ve kadını yaratmış" ifadeleri Ankara Melike Hatun Camii İmamı olan Halil Konakçı tarafından hedef alınmıştı.

Konakçı'nın "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ‘Ben bundan iyisini de yaratırım’ diyerek kadını yaratmış. Bunu söyleyen de, dinleyip zevk alan da, alkışlayan da hepsinin gitti imanı" sözlerine Cem Yılmaz sosyal medyadan kısa bir mesajla yanıt verdi.

Yılmaz, "2023’te 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” dedi.