İmam Konakçı Cem Yılmaz'ı da hedef aldı: 'Alkış tutan dinden çıkmıştır'

Yaptığı hilafet çağrısı ve "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" gibi sözleriyle gündeme gelen Ankara'daki Melike Hatun Cami'sinin imamı Halil konakçı,bu kez de Cem Yılmaz'ı hedef aldı.

Konakçı, Cem Yılmaz'ın Kadının yaratılışına ilişkin esprisini şu sözlerle hedef aldı: "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bir stadyum dolu adam bu espriye güldü. Bunu seyretmek küfürdür. Bunu söyleyen de, buna alkış tutanlar da dinden çıkmıştır" dedi.

Şarkılardan da rahatsız olan Konakçı, "Cenneti değişmem saçının teline", "Madem unutacaktın beni niye yarattın", "Sensiz cennet bile sürgün sayılır" sözleri için de "Bunu söyleyip yazan da dinden çıkıyor" ifadesini kullandı.