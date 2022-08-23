Hilafet yanlısı imam Konakçı: Namaz kılmamanın cezası var, sopalama var

Yaptığı hilafet çağrısı ve "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" gibi sözleriyle gündeme gelen Ankara'daki Melike Hatun Cami'sinin imamı Halil konakçı, namaz kılmamanın ve oruç tutmamanın cezasının sopalanmak olduğunu söyledi.

Konakçı şöyle konuştu:

"Dinde zorlama var. Nasıl var? Namaz kılmamanın hukukta cezası var. Şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var. Sopalama var. Demek ki zorlama var.''

'Kendi söyleyemediği şeyleri bu meczuba söyletiyor'

Konakçı'nın söz konusu ifadeleri sarf ettiği görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaşan CHP Milletvekili Alpay Antmen, "Laiklik karşıtı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendi söyleyemediği şeyleri bu meczuba söyletiyor" dedi.

Antmen'in konuya dair açıklaması şöyle:

"Bu adam bir cami imamı. Devlet memuru. Oruç tutmayanların ve namaz kılmayanların sopayla dövülmesi gerektiğini söylüyor. Atatürk ve Laiklik karşıtı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendi söyleyemediği şeyleri bu meczuba söyletiyor. Tarihe kara leke olarak çoktan geçtiler bile."