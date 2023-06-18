Cem Uzan'ın sponsor olacağı iddia edilmişti: Galatasaray'dan açıklama

Cem Uzan'ın Galatasaray Kulübü'ne sponsorluk teklif ettiği haberlerinin ardından kulüpten bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır" denildi.

Cem Uzan'ın Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon avroluk sponsorluk teklifi hazırladığı, Uzan'ın bu teklifini Paris'te buluştuğu Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'e ilettiği ileri sürülmüştü.