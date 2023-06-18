Cem Uzan’dan Galatasaray’a 72 milyon avroluk teklif

Cem Uzan'ın, Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu ve Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu için Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon avroluk teklif göndereceği aktarıldı.

Haber Merkezi

Paris'te yaşayan Cem Uzan'ın 19 Haziran pazartesi günü Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon avroluk sponsorluk ve Mauro Icardi bonservisinin hediyesi teklifini göndereceği öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre; Galatasaray eski yöneticilerinden, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup Mauro Icardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan'ın kurduğu yeni marka ile talip olacağı sponsorluklar şöyle:

  1.  Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu
  2. Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu
  3. Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon Euro’luk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesi

Cem ve Hakan Uzan kardeşlerin Paris'te finans ekipleriyle 5,5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptıkları öğrenildi.

Ali Sami Yen stadının isim sponsorluğu Erden Timur'un sahibi olduğu Nef inşaat firmasına, forma sponsorluğu ise Sixt Rentacar firmasına ait.

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