Cem Uzan'dan 6'lı Masa'ya: İntihar mı etmek istiyorsunuz siz? Bunu söyleyen aptaldır

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, 6'lı Masa'nın 7 cumhurbaşkanı yardımcısı formülüne tepki gösterdi, 'İntihar mı etmek istiyorsunuz siz?' dedi.

Haber Merkezi

Gazeteci Şaban Sevinç'in yayınına katılan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, 6'lı Masayı eleştirdi.

Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı kararının intihar olduğunu söyleyen Uzan, şöyle konuştu:

"Türkiye'm, 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir rejim yok dünyada. Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olan rejim dünyada yok. Türkiye bu tiyatroyu yaşadı. Bunu Meral Akşener yaşattı Türkiye'ye, Kılıçdaroğlu yaşattı. Kusura bakmasınlar, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla bir ülke yönetilmez. Bunu söyleyen aptaldır."

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