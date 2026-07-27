Cem Küçük, TGRT ve Türkiye gazetesinden ayrıldı: Çatlağın nedeni Kılıçdaroğlu tartışması mı?

AKP'li gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber ve Türkiye gazetesinden ayrıldı.

TGRT'de kendi programını yapan ve Türkiye gazetesinde de köşe yazıları yazan Küçük'ün ani ayrılığı gündeme çeşitli iddiaları getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'nin yargı kararıyla CHP'nin başına getirildiği süreçte yaptığı yorumlarla dikkat çeken Küçük, TGRT'de yayımlanan programlarda diğer katılımcılarla konuya dair tartışma yaşıyordu. Küçük, Kılıçdaroğlu yönetiminin halk nezdinde karşılığı olmadığını savunuyordu.

Söz konusu tartışmaların ardından bir süredir programlara katılmayan ve köşe yazısı yazamayan Küçük'ün ayrılığı, söz konusu iddiayı yeniden gündeme getirdi.

Küçük'ün geçtiğimiz günlerde "Hey gidi hey, bazıları vekillerin çoğu CHP’de kalır diyorlardı. Ben de çoğunluk yeni partiye geçer, Özgür Özel’le hareket eder diyordum. Ne günlerdi! Daha iki ay öncesi" ifadelerine yer verdiği paylaşımın ardından gelen ayrılık haberi, bahse konu iddiayı daha güçlendirdi.

Fakat ayrılığına dair Odatv'ye konuşan Küçük, söz konusu iddiayı reddetti. Küçük, Odatv'nin sorusuna "Genel şeyler... Karşılıklı oturduk, konuştuk. Yemin ediyorum, mutlak butlan ve Kemal Bey ile ilgisi yok ayrılığın. Ben, bir-bir buçuk aydır söylüyordum. Bizim aykırı fikirlerimiz sadece orada mı vardı?" yanıtını verdi.

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